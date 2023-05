Les femmes ne seraient pas plus émotives que les hommes

L'ESSENTIEL Une étude s'est intéressée à la différence d'émotivité entre les femmes et les hommes.

Les résultats ont montré qu'il n'existait pas de différence entre les sexes, les fluctuations hormonales ne jouant aucun rôle.

Les femmes ne devraient pas être exclues de certains essais cliniques au motif de la modification de leurs émotions.

On entend régulièrement dire que les femmes sont plus émotives que les hommes. Des sentiments comme l'enthousiasme, la nervosité ou la force sont souvent associés à un sexe plutôt qu’à un autre. Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Michigan et publiée dans la revue Scientific Reports va à l’encontre de ce préjugé et affirme que les hommes connaissent la même fluctuation émotionnelle que les femmes.

Des perspectives différentes des émotions

Les chercheurs ont tenté de déterminer ce que signifie pour les hommes d'être émotifs par rapport aux femmes. “Par exemple, un homme dont les émotions fluctuent lors d'un événement sportif est qualifié de ‘passionné’, mais une femme dont les émotions changent en raison d'un événement, même s'il est provoqué, est considérée comme ‘irrationnelle’”, explique Adriene Beltz, professeure de psychologie et autrice principale de l’étude.

Dans l'étude, 142 hommes et femmes ont été suivis pendant 75 jours pour évaluer leurs émotions positives et négatives quotidiennes. Les femmes ont été divisées en quatre groupes : le premier groupe n'utilisait pas de contraceptifs hormonaux et les trois autres groupes en prenaient sous différentes formes.

Les hormones sont sans influence sur les émotions

Les scientifiques ont détecté les modifications des émotions de trois manières différentes. Puis ils ont comparé ces fluctuations selon le sexe et ont trouvé peu de différence entre les hommes et les différents groupes de femmes, bien que les facteurs qui ont déclenché ces modifications soient différents. “Nous n'avons pas non plus trouvé de différences significatives entre les groupes de femmes, ce qui montre clairement que les hauts et les bas émotionnels sont dus à de nombreuses influences, pas seulement aux hormones”, précise Adriene Beltz