Cancer : un apport quotidien de vitamine D réduit la mortalité

L'ESSENTIEL La vitamine D participe à la bonne qualité du tissu osseux et musculaire ainsi qu’au renforcement du système immunitaire.

Les apports en vitamine D proviennent de l’alimentation et de l’exposition au soleil.

Des chercheurs allemands ont observé qu’un apport quotidien en vitamine D pourrait réduire les risques de mortalité liée à un cancer.

Essentielle au bon fonctionnement de l’organisme, la vitamine D participe à la qualité du tissu osseux et musculaire ainsi qu’au renforcement du système immunitaire. La vitamine D n’est cependant pas synthétisée par l’organisme. Deux moyens permettent donc de couvrir les besoins quotidiens en vitamine D : l’alimentation et l’exposition au soleil.

Cancer : un apport fréquent en vitamine D diminuerait les risques de mortalité

Dans une récente étude publiée dans la revue scientifique Ageing Research Reviews, des chercheurs allemands ont observé une association entre la vitamine D et la réduction de la mortalité liée à un cancer.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont examiné 14 études ayant porté sur les effets de la vitamine D sur 105.000 patients présentant un cancer. Aucun résultat significatif n’a été constaté lorsque les 14 études ont été regroupées, mais quand elles ont été divisées en fonction de la prise de la vitamine D, c'est-à-dire quotidienne et à faible dose, ou à des doses plus élevées sur des intervalles plus longs, une importante différence a été observée.

Vitamine D : une réduction de 12% de la mortalité liée à un cancer

Dans les quatre études où les patients recevaient des doses élevées de vitamine D, mais très espacées, les chercheurs n’ont remarqué aucun effet sur la mortalité liée à un cancer. Toutefois, ils ont identifié une réduction de 12% de la mortalité due à un cancer dans les dix études portant sur des doses quotidiennes de vitamine D.

"Nous avons observé cette réduction de 12% de la mortalité par cancer après l'administration non ciblée de vitamine D3 à des personnes présentant ou non une carence en vitamine D. Nous pouvons donc supposer que l'effet est lié à l'utilisation de la vitamine D dans le traitement du cancer, et l'effet est nettement plus important chez les personnes qui présentent une carence en vitamine D", a expliqué Ben Schöttker, auteur de l'étude et épidémiologiste au Centre allemand de recherche sur le cancer.

D’après les scientifiques, l’efficacité des doses quotidiennes de vitamine D est due à la biodisponibilité plus régulière de l'hormone 1,25-dihydroxyvitamine D, qui est produite uniquement par les réactions de la vitamine D dans l'organisme. Cet agent actif pourrait donc inhiber la croissance des tumeurs, et donc réduire les risques de mortalité.