Comment donner envie à vos enfants de manger plus de légumes ?

L'ESSENTIEL En allongeant la durée du repas de dix minutes, les enfants consommaient environ 100 grammes de fruits et de légumes en plus.

Pour que cette astuce fonctionne, il faut que les "fruits et légumes soient disponibles en quantité suffisante sur la table" et coupés en petits morceaux.

Des repas plus longs n'ont pas conduit les jeunes à manger plus de pain, de charcuterie ou de desserts.

Vous voulez que vos enfants consomment plus de fruits et de légumes ? Prenez plus de temps pour manger. C’est l'astuce révélée par les chercheurs de l’université de Mannheim (Allemagne). Dans une récente étude, ils ont montré que l’augmentation de la durée des repas en famille avait un lien avec la consommation de fruits et légumes des jeunes.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont recruté 50 duos de parents et 50 enfants, âgés de 6 à 11 ans, ne souffrant pas d’allergies alimentaires. Les jeunes participants se sont vus servir un dîner allemand typique composé de pain tranché, de charcuterie et de fromage, ainsi que de fruits et de légumes, coupés en petits morceaux. "Dans les conditions normales, chaque volontaire mangeait dans le même laps de temps que celui qu'il déclarait pour son repas habituel. Dans des conditions plus longues, il disposait de 50 % de temps en plus pour manger par rapport à la durée déclarée de son repas habituel", peut-on lire dans les travaux.

Les enfants mangent plus de légumes lorsqu’ils restent dix minutes de plus à table

D’après les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, les enfants mangeaient beaucoup plus de fruits et de légumes s'ils restaient à table dix minutes de plus que d'habitude, soit 30 minutes à table au total. En moyenne, ils ont mangé environ 100 grammes de fruits et légumes en plus. Cela représente environ une des cinq portions quotidiennes recommandées de fruits et légumes, soit l'équivalent d'une petite pomme ou d'un petit poivron. "La durée du repas est l'un des éléments centraux du repas familial que les parents peuvent faire varier pour améliorer le régime alimentaire de leurs enfants", a déclaré Ralph Hertwig, auteur des recherches, dans un communiqué.

Un repas plus long incite les enfants à ne pas consommer plus d’aliments sucrés ou gras

Selon les auteurs, les repas de famille plus longs n'ont pas conduit les enfants à manger plus de pain ou de charcuterie, et ils n'ont également pas non plus mangé plus de desserts. Les chercheurs supposent que les morceaux de fruits et de légumes "de la taille d'une bouchée" étaient plus faciles à manger et donc plus attrayants. "Ce résultat a une importance pour la santé publique, car une portion quotidienne supplémentaire de fruits et légumes réduit le risque de maladie cardiométabolique de 6 à 7 %. Pour obtenir un tel effet, il faut que les fruits et légumes soient disponibles en quantité suffisante sur la table", a expliqué Jutta Mata, co-auteure de l’étude.