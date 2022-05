On a trouvé la clé pour faire manger des légumes aux enfants !

L'ESSENTIEL Idéalement, les enfants et les adultes doivent manger cinq fruits et légumes par jour.

Il faut également essayer de les varier le plus possible.

Pour faire manger des légumes aux enfants, la clef serait tout simplement... de les récompenser ! C’est en tout cas la conclusion de chercheurs néerlandais, qui ont présenté leur nouvelle étude au Congrès européen sur l'obésité (ECO).

598 enfants inclus dans l'étude

"Il est important de commencer à manger des légumes dès le plus jeune âge", a expliqué la scientifique Britt van Belkom à ses confères. "Nous savons, grâce à des recherches antérieures, que les jeunes enfants doivent généralement essayer un nouveau légume huit à dix fois avant de l'apprécier", ajoute-t-elle. "Nous avons donc cherché à savoir si le fait de demander à plusieurs reprises aux tout-petits d'essayer des légumes les inciterait à en manger davantage. Nous avons également voulu savoir si le fait d'offrir une récompense amusante à la fin de la dégustation ferait la différence", poursuit-elle.

Pour répondre à ces questions, son équipe a observé et testé pendant trois mois 598 enfants âgés de 1 à 4 ans fréquentant des crèches dans le Limbourg, aux Pays-Bas. Ils ont été répartis en trois groupe. Dans le premier, les enfants se sont vus proposer régulièrement des légumes et ont reçu un cadeau s’ils en mangeaient ; dans le deuxième, ils ont évolué dans les mêmes conditions mais sans récompense à la fin ; dans le troisième, les chercheurs ne les ont pas incités à consommer des légumes et ne leur ont rien offert.

La récompense doit être non-alimentaire

"Le fait de proposer régulièrement des légumes aux tout-petits a augmenté considérablement leur capacité à reconnaître les différents aliments", a constaté Britt van Belkom à la fin de l’expérience. "Le fait de les récompenser pour avoir goûté des légumes semble également avoir augmenté leur volonté d'essayer d'autres mets similaires", ajoute-t-elle.

Pour que la récompense fonctionne bien, notez pour finir qu’il faut qu’elle soit non alimentaire, comme par exemple un jouet ou des gommettes.