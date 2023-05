Utilisation intensive du téléphone mobile : un risque d’hypertension

L'ESSENTIEL Le téléphone portable émet des ondes néfastes pour le coeur.

En effet, d’après des chercheurs, parler au téléphone pendant plus de 30 minutes par semaine augmente la tension artérielle.

Les scientifiques conseillent de réduire l’usage des conversations téléphoniques à une durée de moins d’une demi-heure hebdomadaire.

Vous parlez plus de 30 minutes par semaine au téléphone ? Votre risque d'hypertension artérielle est accru de 12%, d’après une étude publiée dans European Heart Journal - Digital Health, un journal de la Société européenne de cardiologie (ESC).

L'hypertension artérielle peut être due à l'utilisation du téléphone portable

En effet, les téléphones mobiles émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquence, qui ont été cependant associés à des augmentations de la pression artérielle après une exposition de courte durée, expliquent les chercheurs.

L’hypertension artérielle (HTA) correspond à une augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères, d’après l’Assurance Maladie. C'est la maladie chronique la plus fréquente dans le monde.

Lorsqu’elle n’est pas contrôlée, l'HTA augmente le travail du cœur qui s'épuise (on parle d'insuffisance cardiaque), constitue un important facteur de risque cardiovasculaire (comme les infarctus du myocarde, et l'accident vasculaire cérébral) et favorise la survenue des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

Hypertension et portable : plus de 200.000 adultes ont été suivis pendant 12 ans

L'étude s'est appuyée sur la UK Biobank, une base de données biomédicales à grande échelle et une ressource pour la recherche.

Au total, 212.046 adultes âgés de 37 à 73 ans et ne souffrant pas d'hypertension ont été suivis pendant 12 ans. Ils avaient renseigné leur usage de leur téléphone portable : les années d'utilisation, le nombre d'heures par semaine et l'utilisation d'un dispositif mains libres ou d'un haut-parleur.

Les chercheurs ont analysé la relation entre l'utilisation du téléphone portable et l'apparition de l'hypertension après ajustement en fonction de nombreux facteurs dont l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle ou encore le niveau d'éducation. Parmi les participants ( dont 62 % de femmes), 13.984 participants (7 %) ont développé une hypertension sur la durée de l’expérience.

Pour la santé, réduire le temps passé au téléphone est primordiale

Et d’après les scientifiques, les personnes qui parlaient sur leur téléphone portable pendant 30 minutes ou plus par semaine avaient 12 % de chances supplémentaires de développer une hypertension artérielle que les participants qui passaient moins de 30 minutes au téléphone.

Les résultats étaient similaires pour les femmes et les hommes. "Nos résultats suggèrent que le fait de parler au téléphone portable peut ne pas affecter le risque de développer une hypertension artérielle tant que le temps d'appel hebdomadaire est maintenu en dessous d'une demi-heure”, a déclaré l’auteur de l'étude, le professeur Xianhui Qin de l'Université médicale du Sud, à Guangzhou, en Chine.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour reproduire ces résultats, mais d'ici là, il semble prudent de réduire au minimum les appels sur téléphone portable pour préserver la santé cardiaque, conseillent les auteurs.