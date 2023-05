Vaccination Covid et troubles menstruels : un lien démenti par une étude sur 3 millions de femmes

L'ESSENTIEL Depuis le début de la vaccination contre la Covid-19, des femmes ont signalé différentes anomalies menstruelles après l’injection d’une dose du vaccin.

Une étude suédoise a cependant suggéré qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre la vaccination anti-coronavirus et les troubles menstruels.

D’autres recherches ont toutefois démontré que les risques de troubles menstruels ont parfois augmenté post-vaccination anti-Covid.

À la suite de leur vaccination contre la Covid-19, de nombreuses femmes ont constaté l’apparition de troubles menstruels, qui peuvent se caractériser par une augmentation ou diminution des jours de menstruations, des saignements ou un flux plus abondant.

La vaccination anti-Covid-19 est-elle en lien avec les troubles menstruels ?

Cependant, une étude suédoise publiée dans le British Medical Journal, a récemment affirmé qu’il n’existe aucune preuve d’un risque accru de modifications menstruelles après l’administration d’un vaccin anti-Covid-19.

Lors de cette recherche, les scientifiques suédois ont analysé les registres de santé de 2.946.448 femmes âgées de 12 à 74 ans, entre décembre 2020 et février 2022. Les risques de troubles menstruels liés à la vaccination ont été évalués en fonction du vaccin (Pfizer-BioNTech, Moderna ou Oxford-AstraZeneca) et de la dose administrée (première, deuxième et troisième dose) sur deux périodes : 1 à 7 jours et 8 à 90 jours après la vaccination.

Dans cette étude, plus de 2,5 millions de femmes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 et plus de 1,6 million de patientes ont reçu trois doses de sérum anti-coronavirus.

Des faibles associations entre anomalies menstruelles et vaccination contre la Covid-19

Selon leurs résultats, les risques les plus élevés de saignements chez les femmes ménopausées ont été observés 1 à 7 jours après l’administration de la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans 28% des cas, et 8 à 90 jours après la troisième dose dans 25 % des cas.

Chez les femmes préménopausées, de faibles associations ont été trouvées concernant les saignements après la vaccination, quelle que soit la dose. Cependant, les chercheurs ont estimé que le risque que d’autres facteurs soient à l’origine de ces anomalies menstruelles était trop élevé. Cette conclusion a donc presque complètement éliminé ces faibles associations entre saignements vaginaux et vaccination anti-Covid.

Pour les scientifiques, ces résultats d’observation ne permettent donc pas d’établir un lien de causalité entre la vaccination contre la Covid-19 et les troubles menstruels chez les femmes vaccinées. "Nous avons observé des associations faibles et incohérentes entre la vaccination contre le SARS-CoV-2 et les contacts médicaux pour les saignements post-ménopausiques, et encore moins cohérentes pour les troubles menstruels et les saignements prémenstruels (…) Ces résultats n'apportent aucun soutien substantiel à une association causale entre la vaccination contre le SRAS-CoV-2 et les contacts médicaux liés aux troubles menstruels ou hémorragiques", ont-ils affirmé.

Troubles menstruels post vaccination anti-Covid : une augmentation des saignements constatée

Toutefois, une étude, publiée le 10 avril 2023, a contredit leurs résultats. Dans ces travaux parus dans le British Journal of Obstetrics and Gynaecology, des scientifiques ont examiné les données relatives aux cycles menstruels provenant de l'application de suivi de la fertilité Natural Cycles.

Près de 9.555 femmes ont participé à cette cohorte, dont 7.401 vaccinées et 2.154 non vaccinées. Chaque volontaire a classé ses saignements quotidiens dans plusieurs catégories : "spotting", "léger", "moyen" ou "abondant".

Les chercheurs ont ensuite évalué le nombre de jours de saignements abondants et la quantité totale de sang. D’après leurs conclusions, une légère augmentation (4 %) du pourcentage de participantes ayant eu des saignements plus abondants a été observé après la première dose du vaccin Covid-19, par rapport à un groupe témoin non vacciné.

Les auteurs de l’étude se sont également montrés rassurants quant aux saignements post-vaccination. "Faire l'expérience d'un changement inattendu dans son cycle menstruel peut être alarmant (…) Nous espérons toutefois que cette recherche pourra rassurer les personnes en leur montrant qu'elles sont entendues et que leurs expériences en matière de menstruation sont valables. Comme l'ont montré des recherches antérieures, ces changements au niveau de la population sont minimes, se résorbent généralement dans le cycle qui suit la vaccination et ne devraient pas être une source d'anxiété ou de peur”, a noté la Dr Blair Darney, chercheuse en services de santé reproductive à l'Oregon Health & Science University.