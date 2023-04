Bébés atteints de leucémie : l’immunothérapie améliore le pronostic

L'ESSENTIEL L'immunothérapie avec le médicament blinatumomab permet à davantage de bébés atteints de leucémie aiguë lymphoblastique de survivre.

En se liant aux cellules leucémiques d'un côté et aux cellules immunitaires de l'autre, le blinatumomab permet aux cellules immunitaires de se connecter aux cellules leucémiques et de les éliminer.

Les résultats de cette étude sont suffisamment encourageants pour que tous les bébés atteints de cette forme de leucémie reçoivent une immunothérapie dans le cadre d'un traitement standard.

De 66 % à 93 % de taux de survie en plus : voilà les chiffres encourageants du traitement d’immunothérapie par le médicament blinatumomab chez les enfants atteints d'une forme agressive de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), selon une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

Leucémie pédiatrique : le médicament blinatumomab permet de lutter contre le cancer

La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est le cancer le plus fréquent. Il prend naissance dans les cellules souches du sang. D'après les chercheurs, le blinatumomab permet aux cellules immunitaires de se connecter aux cellules leucémiques et de les éliminer.

Lors d’un essai clinique international sur la sécurité et l'efficacité du blinatumomab chez les bébés atteints de LLA, mené par des chercheurs du Centre Princesse Máxima d'oncologie pédiatrique aux Pays-Bas, 30 enfants dans 9 pays ont été traités avec le blinatumomab entre 2018 et 2021. Celui-ci a été ajouté au traitement de chimiothérapie existant, le protocole dit Interfant-06.

La chimiothérapie intensive pour traiter la LLA fonctionne très bien pour la moitié des enfants. Mais chez l'autre moitié des enfants, la maladie réapparaît dans les deux ans, ou les enfants meurent de la maladie ou parfois des effets secondaires de la thérapie. “90 % des récidives, c'est-à-dire des cas où le cancer réapparaît, se produisent au cours des deux années de traitement”, indiquent les chercheurs. C'est pourquoi les scientifiques se tournent vers l'immunothérapie, qui agit sur le système immunitaire d'un patient pour l'aider à lutter contre sa maladie, rappelle l'Inserm.

Leucémie : l'immunothérapie entraîne une meilleure chance de survie

L'équipe a ainsi comparé les résultats avec ceux de 214 enfants qui avaient été traités les années précédentes avec la thérapie standard Interfant-06 : le même traitement, mais sans blinatumomab. Et les résultat sont sans appel. En effet, le taux de survie des bébés ayant reçu un mois d'immunothérapie en plus de la chimiothérapie était nettement plus élevé : 93 % d'entre eux étaient encore en vie deux ans après le diagnostic, contre 66 % des enfants qui n'avaient été traités que par chimiothérapie dans le passé.

En outre, deux ans après le diagnostic, seulement 18 % des bébés traités au blinatumomab ont vu leur cancer réapparaître ou sont décédés de leur maladie. Ces chiffres indiquent une forte amélioration par rapport aux bébés traités dans le cadre du protocole Interfant-06, sans immunothérapie, qui étaient 51 % à connaître une récidive ou un décès au cours des deux années de traitement par chimiothérapie.

Le Dr Inge van der Sluis, oncologue pédiatrique et pharmacologue clinique au Centre Princesse Máxima d'oncologie pédiatrique, aux Pays-Bas, qui a dirigé l'étude clinique, a déclaré : "C'est fantastique de voir que nous avons fait de tels progrès pour les bébés atteints de LLA : l'ajout de l'immunothérapie à la chimiothérapie entraîne une bien meilleure survie et moins d'effets secondaires. Nous connaissions déjà cette immunothérapie grâce à des études menées sur d'autres groupes de patients. C'est la première fois que nous testons le blinatumomab en tant que traitement de première intention, et pour la première fois chez de si jeunes enfants.”

Sur la base de ces résultats, le blinatumomab va maintenant devenir un traitement standard dans le monde entier pour les bébés atteints de cette forme agressive de leucémie.