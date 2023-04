Les problèmes ORL dans l'enfance sont associés à un risque ultérieur d'autisme

L'ESSENTIEL Les premiers signes de différents problèmes ORL dans la petite enfance étaient plus souvent associés à des scores élevés pour chacun des 4 traits de l'autisme, et à un diagnostic de l'autisme plus tard.

Cependant, "ces signes et symptômes ORL sont très fréquents dans l'enfance et la plupart des enfants qui les ressentent ne sont pas diagnostiqués autistes par la suite", soulignent les chercheurs.

Néanmoins, selon eux, l'identification et le traitement précoces des affections de type ORL peuvent améliorer la qualité de vie de ces enfants et potentiellement aider à faire la lumière sur certaines des origines de l'autisme.

Les jeunes enfants ayant des problèmes d'oreille, de nez et de gorge (ORL) peuvent être exposés à un risque ultérieur d'autisme ou à des niveaux élevés de traits d'autisme démontrables, suggère une nouvelle recherche publiée dans la revue en libre accès BMJ Open ce lundi 24 avril.

Des études s'étaient déjà penchées sur le lien entre autisme et problèmes ORL

Les causes de l'autisme sont susceptibles d'impliquer une interaction de facteurs génétiques, environnementaux et biologiques, et les origines de chaque trait autistique peuvent également différer, remarquent les chercheurs. De précédentes recherches avaient déjà suggéré que les affections ORL, telles que les otites, les “oreilles collées” et les troubles respiratoires du sommeil pouvaient jouer un rôle dans le développement de l'autisme. Mais la plupart de ces preuves étaient basées sur des dossiers de santé, ce qui a pu avoir biaisé les résultats, puisque les parents d'enfants suspectés d'autisme peuvent être plus susceptibles que les autres parents de demander une aide médicale pour leur progéniture.

C’est pourquoi, les chercheurs de la présente recherche se sont appuyés sur des données issues de participants à une étude à long terme (l’étude ALSPAC) qui a suivi la santé de plus de 14.000 enfants depuis leur naissance au début des années 1990 - ainsi que celle de leurs parents - tout au long de leurs quatre premières années de vie. Leurs mères ont rempli trois questionnaires à propos de leurs enfants qui visaient à enregistrer la fréquence de neuf signes et symptômes différents liés à l'oreille, au nez et à la gorge ainsi que tout problème d'audition, durant les 18, 30 et 42 premiers mois de vie.

Les parents ont ensuite rempli trois questionnaires lorsque leurs enfants avaient près de 3, 6 et 9 ans, conçus pour identifier la cohérence de la parole, les problèmes sociaux et de communication et les comportements répétitifs et anormaux ; traits caractéristiques de l'autisme. Après ajustements pour dix facteurs “environnementaux” potentiellement influents, au total, 177 enfants avaient un diagnostic probable d'autisme : 139 garçons et 38 filles.

Les enfants avec un écoulement d’oreille étaient 3x plus susceptibles d'être autistes

Les premiers signes de respiration par la bouche, de ronflement, de tiraillement d'oreille, d'oreille qui pique, d'oreilles rouges et douloureuses, d'une mauvaise audition pendant un rhume et d'une écoute rare étaient tous plus souvent associés à des scores élevés pour chacun des quatre traits de l'autisme, et à un diagnostic de l'autisme. Le pus ou les écoulements collants des oreilles étaient également associés à l'autisme et à une mauvaise élocution cohérente.

Parmi les différents âges testés, de fortes associations sont particulièrement observées lorsque l'enfant est âgé de 30 et 42 mois. Les enfants avec des scores élevés sur les traits autistiques à 30 mois avaient plus de signes ORL. L'autisme lui-même était associé de manière significative à tous les signes, à l'exception des symptômes d'apnée du sommeil (respiration interrompue pendant le sommeil).

La prise en compte des dix caractéristiques environnementales n'a eu que peu d'effet sur les résultats. Par exemple, les enfants avec un écoulement de leurs oreilles étaient plus de trois fois plus susceptibles d'être autistes, tandis que ceux qui avaient une déficience auditive pendant un rhume étaient plus de deux fois plus susceptibles de l’être. Les enfants qui ne réagissaient pas au bruit à proximité étaient plus de six fois plus susceptibles d'être autistes à cet âge.

Pas forcément de lien de cause à effet mais de possibles interconnexions

Cependant, soulignent les chercheurs, "ces signes et symptômes ORL sont très fréquents dans l'enfance et la plupart (1.660 dans les résultats de l’étude) des enfants qui les ressentent ne sont pas diagnostiqués autistes par la suite". De plus, les chercheurs reconnaissent diverses limites à leurs travaux, notamment la perte de certains enfants lors d'une surveillance ultérieure, comme c'est le cas pour toute étude à long terme, et le manque de diversité ethnique, limitant l'applicabilité plus large des résultats.

Enfin, les enfants n'ont pas été examinés directement pour déterminer un diagnostic d'autisme, mais l’étude s’est basée sur une méthode d’évaluation de la probabilité d'un diagnostic en utilisant une variété de sources différentes.

Bien que les chercheurs concluent que les résultats de leur étude "peuvent être importants car ces signes auditifs et respiratoires peuvent être des marqueurs précoces d'un risque accru d'autisme”, ils soulignent qu’il “n'est pas possible de déterminer si ces affections ORL ont un rôle causal dans le développement de traits autistiques ou sont liées à un facteur non mesuré.” “Une possibilité, par exemple, pourrait être la conséquence de la prévalence accrue de troubles physiques mineurs. des anomalies chez les personnes autistes, y compris des différences anatomiques dans la structure et/ou le positionnement de l'oreille, ces différences dans la morphologie de l'oreille augmentant le risque de pathologies ORL", écrivent-ils.