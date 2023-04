Le stress fait vieillir plus vite, mais c’est réversible

L'ESSENTIEL L'âge biologique peut fluctuer chez les souris comme les humains. Un stress sévère est l'un des éléments qui peut le faire augmenter.

Toutefois, les effets du stress sur l'âge biologique peuvent être inversés lors de la récupération.

Une chirurgie importante, la grossesse et la Covid-19 font partie des événements stressants pour l'organisme qui peuvent élever transitoirement l'âge biologique.

Le stress ne donne pas que des cheveux blancs… il peut aussi faire vieillir l’ensemble de l’organisme plus rapidement, entraînant un âge biologique (l'état physiologique ou fonctionnel exact d’un individu, NDLR) plus important que l’âge réel.

Toutefois, pas de panique : les chercheurs américains, à l’origine de cette découverte, assurent que cet effet négatif peut être inversé après la disparition de l'élément stressant et une récupération.

Le stress augmente l’âge biologique

Pour mieux comprendre les mécanismes de l'âge biologique et les facteurs pouvant l’influencer, les scientifiques ont mené une expérience sur des souris. Ils ont relié chirurgicalement la circulation sanguine de paires de rongeurs de 3 mois et 20 mois lors d’une procédure appelée “parabiose hétérochronique”.

Les examens menés sur ces animaux ont montré qu'aux "niveaux épigénétiques, transcriptomiques et métabolomiques, l'âge biologique des jeunes souris a été augmenté par la parabiose hétérochronique et restauré après le détachement chirurgical", expliquent les auteurs dans leur article dans Cell Metabolism, le 21 avril 2023.

"Une augmentation de l'âge biologique lors d'une exposition à du sang âgé est cohérente avec les rapports précédents de changements préjudiciables liés à l'âge lors de procédures d'échange de sang hétérochroniques", a précisé le premier auteur, Jesse Poganik du Brigham and Women’s Hospital (Harvard Medical School) à Sci Tech Daily.

"Cependant, la réversibilité de ces changements, comme nous l'avons observé, n'avait pas encore été signalée. À partir de cette idée initiale, nous avons émis l'hypothèse que d'autres situations naturelles pourraient également déclencher des changements réversibles de l'âge biologique", a ajouté l’expert.

Bien vieillir : les effets du stress sont réversibles

D’autres examens réalisés sur des souris, mais aussi sur l’homme, ont montré que “des changements transitoires de l'âge biologique" pouvaient aussi se produire lors d’autres événements éprouvants pour l’organisme, comme une intervention chirurgicale majeure, une grossesse et une forme sévère de la Covid-19.

Toutefois, comme ils l'avaient observé dans l'essai précédent, ce vieillissement biologique précoce pouvait s’estomper et revenir au niveau antérieur en quelques jours, voire semaines, une fois le facteur de stress disparu.

"Les résultats impliquent qu'un stress sévère augmente la mortalité, au moins en partie, en faisant accroitre l'âge biologique", a indiqué Vadim Gladyshev du Brigham and Women's Hospital co-auteur principal de l’étude. Ainsi pour les chercheurs, le risque de décès peut être diminué en réduisant l'âge biologique. De plus, la capacité à se remettre du stress est particulièrement intéressante à évaluer parce qu'elle peut être un facteur clé pour un vieillissement réussi et la longévité.