Hernie discale et sciatique : les avantages de la chirurgie seraient très limités

L'ESSENTIEL La sciatique est une douleur d'un membre inférieur le plus souvent causée par une hernie discale.

Le choix entre un traitement non chirurgical ou une discectomie consistant à réduire la hernie discale se pose, notamment en cas de crise aigüe.

Une étude montre que les avantages de la chirurgie ne sont pas établis sur le long terme.

La sciatique est une douleur intense qui peut affecter l'ensemble du membre inférieur. Dans environ 90% des cas, elle est causée par une hernie discale, c'est-à-dire un disque intervertébral qui s'est déplacé et qui appuie sur le nerf sciatique. Cette douleur peut être très invalidante et empêcher de vaquer à ses activités. En France, la sciatique concernerait près de 100 000 personnes chaque année.

La sciatique, une douleur intense en cas de crise aigüe

Devant une douleur si intense, la question du traitement est primordiale. Selon la gravité de la situation, plusieurs options peuvent être envisagées. Dans un premier temps, la recommandation est de réaliser des exercices pour soulager la douleur. Si cela ne suffit pas, des anti-douleurs ou des infiltrations de corticoïdes peuvent être prescrits. Toutefois, en cas de crise aiguë ou de douleur permanente, la chirurgie, une discectomie qui permet de traiter la hernie discale, est parfois préconisée, voire souhaitée par les patients. Mais quel est l'intérêt de cette intervention ?

Les avantages de la chirurgie diminuent avec le temps

Dans une étude récente publiée dans le British Medical Journal, une revue systématique et une méta-analyse des essais contrôlés randomisés ont montré que l'intervention chirurgicale pour le traitement de la sciatique due à une hernie discale est plus efficace que le traitement non chirurgical pour réduire la douleur et le handicap. Les patients qui ont subi une intervention chirurgicale ont connu une réduction plus importante de la douleur et de la diminution de leur capacité fonctionnelle. Toutefois, ces avantages diminuent avec le temps. Pour l'incapacité, notamment, aucun effet n'a été observé à moyen et long terme. La chirurgie reste donc une solution efficace à court terme, mais qui peut nécessiter une réévaluation régulière pour une prise en charge globale.

Des traitements non chirurgicaux en première intention

Face à cette situation, il convient de discuter avec son médecin du traitement le plus adapté à sa situation. En effet, si la chirurgie peut être une solution à court terme efficace, des effets secondaires peuvent apparaître avec le temps. Des traitements non chirurgicaux peuvent donc être considérés en première intention. Il est important de suivre les recommandations proposées par les professionnels de santé pour une prise en charge globale et adaptée à sa situation.