Santé mentale : «Il faut essayer de devenir soi-même sa meilleure amie»

Pourquoi Docteur : Alors que selon de récentes études, les Français, et notamment les jeunes adultes (18-24 ans), connaissent une forte hausse des épisodes dépressifs et de l’anxiété, comment expliquez-vous cette détérioration de la santé mentale et en quoi votre livre peut aider les personnes concernées ?

Il y a plusieurs pistes d'explication : les suites de la pandémie, le contexte socio-économique, la difficulté à se projeter dans l'avenir… Les jeunes aujourd'hui sont en perte de sens et ont vraiment du mal à imaginer leur vie future, avec notamment l’éco-anxiété qui progresse. Tout cela crée de l'incertitude, avec beaucoup d'angoisse et de dépression. Étant présente sur les réseaux sociaux, je me rends compte au quotidien que les jeunes sont en souffrance et manquent d'outils pour prendre soin de leur santé mentale. Et ce livre, c'est vraiment celui que j'aurais aimé avoir à cette période de la vie qui est compliquée, afin d'aider à comprendre ses émotions, à se comprendre soi-même, à être en bonne relation avec les autres, et à se poser des questions sur les valeurs et les directions qu'on a envie de prendre dans la vie.

"Il n'y a pas de santé sans santé mentale"

C'est très important de prendre soin de sa santé mentale parce qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et depuis qu'on est tout petit, on nous a bien appris à prendre soin de notre santé physique en s'hydratant, en mangeant équilibré, en faisant du sport… Mais malheureusement, on ne sait pas trop comment prendre soin de sa santé mentale.

Quels sont vos conseils pour mieux gérer ses émotions ?

Premièrement : ne plus lutter contre ses émotions en essayant de les supprimer. Quand on vit une émotion désagréable, notre premier réflexe c'est souvent de vouloir s'en éloigner. Or, une émotion, ce n'est pas une ennemie. Au contraire, elle a un message à nous transmettre. Elle nous dit ce qui est important pour nous, nos besoins et elle nous met en mouvement. Donc, ce qu'on peut faire pour réussir à réguler ses émotions, c'est déjà d'accepter de ressentir l'émotion, la nommer, lui faire une petite place, l'accepter et ensuite la réguler. Et pour la réguler, il y a plein de façons, comme la relaxation, la respiration, la cohérence cardiaque ou faire du sport par exemple.

Comment améliorer sa santé mentale au quotidien ?

Il faut bien identifier les pensées qu'on peut avoir et qui nous accompagnent tout au long de la journée, parce que certaines peuvent être un peu négatives vis-à-vis de soi-même. “Je suis nulle, je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur”, par exemple. Une fois qu'on a pris conscience de ces petites pensées, on peut essayer d'activer l’auto-compassion. Pour faire cela, on peut se poser la question : “Qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie dans la même situation ?” Est-ce que je lui dirais : “Oui, t'es nulle, tu ne vas pas y arriver ?” Je ne pense pas. Avec une amie, on arriverait à être dans la bienveillance. Et pourtant, vis-à-vis de nous-même, on est souvent notre pire ennemi. Donc, il faut essayer de devenir soi-même sa meilleure amie.

"S'ancrer dans le moment présent, avec un regard nouveau comme un extraterrestre"

Un dernier conseil ?

Il faut vivre dans le présent. On a souvent tendance à anticiper un futur qui n'existe pas et qui pourrait ne jamais exister tel qu'on l'imagine ou ruminer sur un passé qui n'existe plus. Et c'est dommage parce que le présent nous passe sous le nez. Donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'essayer de s'ancrer dans le moment, de profiter de chaque instant. Et pour cela, la première petite chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'agir comme un extraterrestre, comme si on venait de débarquer sur cette planète et que chaque chose qu'on faisait était un peu nouvelle.

Par exemple, le matin, on peut prendre sa douche en pleine conscience, pour mieux se connecter à soi et à chacun de nos sens. Une douche en pleine conscience, c'est : écouter les bruits de l'eau qui tombe, regarder les petites bulles d'eau qui se forment, faire attention à l'odeur du gel douche, à la texture de la mousse sur notre peau et être connecté à son corps dans l'instant présent. Bien sûr, on ne peut pas faire ça pendant toute la journée, mais il faut au moins essayer quelques secondes par-ci, par-là, dans chacune de nos activités. L’avantage de cet exercice, c’est qu’il ne prend pas de temps supplémentaire. On peut le faire en même temps que plein de choses : on peut marcher en pleine conscience, respirer en pleine conscience, tout en ayant ce regard un petit peu nouveau, comme l'extraterrestre qui découvre la vie d'une façon différente.