Détresse : des signalements en hausse dans le monde et ce n'est pas dû à la Covid-19

L'ESSENTIEL Entre 2009 et 2021, les signalements de stress, tristesse et inquiétude ont bondi d’un quart, passant de 25 à 31 %.

La Covid-19 n’a pas affecté significativement cette tendance générale, avec une petite hausse de la détresse de 2,5 % suivie d'un retour à la normale.

L'augmentation de la détresse en dehors de l'effet pandémie était significativement plus importante chez les populations défavorisées sur le plan socio-économique.

La détresse est en hausse partout dans le monde, et cette augmentation est indépendante de la pandémie de la Covid-19, précisent les chercheurs à l’origine d’une étude publiée dans la revue PNAS le 27 mars 2023. Selon ses résultats, entre 2009 et 2021, les signalements de stress, tristesse et inquiétude ont bondi d’un quart, passant de 25 à 31 %.

Une hausse de la détresse de seulement 2,5 % durant la période Covid

Avez-vous éprouvé de l'inquiétude, de la tristesse, du stress, de la colère pendant une grande partie de la journée ? C'est le type de questions posées de 2009 à 2021 à 1,5 million d'adultes provenant de 113 pays différents par la firme de conseil et d'analyse Gallup, qui produit chaque année de grandes enquêtes internationales et dont les données sont accessibles aux chercheurs. "D'autres chercheurs et moi-même avons constaté une augmentation de la dépression et de la détresse émotionnelle aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de ce siècle, et il était donc intéressant de déterminer si c'était le cas à plus grande échelle", explique le premier auteur de l'étude, Michael Daly, chercheur au département de psychologie de la Maynooth University en Irlande.

Contre intuitivement, la Covid-19 n’a pas affecté significativement cette tendance générale, avec une petite hausse de la détresse de 2,5 % pendant la crise, suivie d'un retour à la normale. "C'est un schéma que l'on retrouve dans des décennies de recherche sur les traumatismes, où les événements négatifs de la vie, comme le deuil ou l'exposition à une catastrophe, se caractérisent par une augmentation à court terme des sentiments d'anxiété et de dépression, suivie d'un rétablissement", précise Michael Daly.

Cet effet Covid a néanmoins très peu pesé sur la détresse des 55 ans et plus, ainsi que sur les groupes socio-économiquement défavorisés, remarquent les auteurs de l’étude. "Les personnes à haut niveau d'éducation ou de revenu ont peut-être moins d'expérience que les autres pour faire face à des circonstances défavorables, et partent d'un niveau relativement bas en termes de détresse", suggère le chercheur.

L'augmentation de la détresse est bien plus importante chez les défavorisées

Cependant, l'augmentation de la détresse en dehors de l'effet pandémie était significativement plus importante chez les populations défavorisées sur le plan socio-économique, observe Michael Daly. "Par exemple, la période que nous étudions comprend les suites de la crise financière de 2008, lorsque l'incertitude économique liée à la sécurité de l'emploi et à l'endettement a été ressentie par de nombreuses personnes dans le monde", souligne le psychologue. Événements traumatisants - conflits, catastrophes naturelles, fusillades dans les écoles -, instabilité politique, augmentation des exigences de productivité, sont autant de facteurs qui ont pu jouer un rôle, explique Michael Daly.

"Étant donné le fort chevauchement entre la détresse émotionnelle et les troubles affectifs tels que la dépression et l'anxiété, il est probable que les symptômes de ces conditions soient en augmentation, ce qui pourrait pousser certaines personnes à franchir le seuil des diagnostics de troubles affectifs", s’inquiète le chercheur.