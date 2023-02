Une mauvaise santé mentale est liée à un risque plus élevé de maladie cardiaque

L'ESSENTIEL À l’échelle mondiale, il est estimé que 5 % des adultes souffrent de dépression et qu'une personne sur huit présente un trouble mental.

Se sentir déprimé, éprouver un mal-être ou avoir une baisse de moral n'est pas toujours synonyme de dépression. La dépression est une maladie correspondant à un trouble du fonctionnement neurologique du cerveau.

Elle se manifeste par une tristesse anormale et longue, une perte de plaisir ("anhédonie"), ainsi que d’autres signes associés. Le risque est personnel, social, professionnel et parfois vital (suicide).

D’après une nouvelle étude, publiée le 23 janvier dans le Journal of the American Heart Association, les jeunes adultes qui se déclarent déprimés ou en mauvaise santé mentale ont des taux plus élevés de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de facteurs de risque de maladies cardiaques par rapport aux autres.

La dépression conduit à des comportements qui affectent la santé cardiaque

"Lorsque vous êtes stressé, anxieux ou déprimé, vous pouvez vous sentir dépassé et votre rythme cardiaque et votre tension artérielle augmentent. Il est également courant que la dépression puisse conduire à faire de mauvais choix de vie comme fumer, boire de l'alcool, dormir moins et ne pas être physiquement actif - toutes les conditions défavorables qui ont un impact négatif sur votre cœur”, explique Garima Sharma, professeure agrégée de médecine à Johns Hopkins Medicine et auteure principale de l'étude, dans un communiqué.

Les chercheurs du Johns Hopkins Medicine, situé à Baltimore aux États-Unis, ont analysé les données de plus d'un demi-million de personnes âgées de 18 à 49 ans qui ont participé au système de surveillance des facteurs de risque comportementaux, une enquête autodéclarée américaine à l'échelle nationale, menée entre 2017 et 2020. L'enquête comprenait des questions pour savoir si ces individus avaient été diagnostiqués d'un trouble dépressif, combien de jours ils se considéraient en mauvaise santé mentale au cours du dernier mois (0 jour, 1 à 13 jours ou 14 à 30 jours), s'ils avaient subi une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des douleurs thoraciques, et s'ils présentaient des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.

1 adulte sur 5 s'est déclaré en dépression ou fréquemment déprimé

Les facteurs de risque comprennent l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le surpoids ou l'obésité, le tabagisme, le diabète, une activité physique et une alimentation médiocres. Les personnes qui présentaient au moins deux de ces facteurs de risque étaient considérées comme ayant une mauvaise santé cardiovasculaire.

Un adulte sur cinq a déclaré faire une dépression ou se sentir fréquemment déprimé, les auteurs de l'étude notant qu'il aurait pu y avoir des taux plus élevés au cours de la dernière année d'analyse, qui était la première année de la pandémie de Covid-19. L'étude révèle que, comparativement aux personnes qui n'ont déclaré aucun jour de mauvaise santé mentale au cours des 30 derniers jours, ceux qui ont déclaré jusqu'à 13 jours de mauvaise santé mentale avaient un risque 1,5 fois plus élevé de maladie cardiovasculaire, tandis que ceux qui avaient 14 jours ou plus avaient le double.

De nombreuses preuves relient maladies cardiovasculaires et dépression

Les associations entre une mauvaise santé mentale et les maladies cardiovasculaires ne différaient pas significativement selon le sexe ou la zone d’habitat (urbaine/rurale). Les résultats s'ajoutent à un ensemble croissant de preuves reliant les maladies cardiovasculaires à la dépression chez les adultes jeunes et d'âge moyen, et suggèrent que la relation entre les deux pourrait commencer au début de l'âge adulte.

Selon les auteurs, la relation entre la dépression et les maladies cardiaques est une voie à double sens : la dépression augmente le risque de problèmes cardiaques et les personnes atteintes de maladies cardiaques souffrent de dépression. C’est pourquoi ils recommandent d’améliorer le dépistage et la surveillance des maladies cardiovasculaires chez les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, et inversement, afin d'améliorer la santé cardiaque globale. Les chercheurs appellent également à réaliser de nouvelles recherches afin de mieux examiner comment la dépression affecte la santé cardiovasculaire au fil du temps.