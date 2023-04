Cancer du rein : des sœurs jumelles ont les symptômes, mais une seule a une tumeur

Le lien particulier qui unit les jumeaux identiques, est difficile à expliquer. L’histoire des jumelles Sophie et Megan, partagée par le journal Independent, ajoute une pierre au mystère. Les deux sœurs ont les symptômes d’un cancer du rein alors qu’une seule à une tumeur.

En 2017, Sophie Walker, alors âgée de 10 ans, a commencé à présenter des douleurs à l'estomac et au dos, une pâleur, mais aussi à perdre du poids. Les médecins ont découvert qu’elle avait une tumeur de Wilms, un type de cancer du rein. Elle a rapidement suivi une chimiothérapie de quatre semaines.

Au cours des cinq années suivantes, la jeune Écossaise a connu plusieurs traitements, rémissions et rechutes. Pendant toute cette période, sa sœur jumelle Megan avait les mêmes symptômes qu'elle. Leur mère, Rebecca Walker, a confié au journal britannique : "lorsque Sophie a été diagnostiquée pour la première fois, Megan avait tous les symptômes. Les gens remarquaient à quel point elle avait l'air malade tout le temps - elle était encore plus pâle que sa sœur".

Des examens ont été effectués sur Megan. "Tous les tests possibles et imaginables ont été réalisés, mais il n'y a absolument rien d'anormal chez elle. C'est vraiment bizarre", précise la mère.

