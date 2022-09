Symptômes, traitements : Qu’est ce que le cancer du rein ?

L'ESSENTIEL L’âge moyen des patients touchés par un cancer du rein est 65 ans.

Plusieurs facteurs de risque peuvent augmenter le risque de cancer du rein : le tabagisme, l’obésité, le surpoids, l’âge ou encore des antécédents familiaux de cancer du rein.

Louis Laforge, journaliste à France Info, a révélé avoir été secrètement opéré d’une tumeur au rein au cours de l’été 2021. Le 27 août dernier, il a partagé sur son compte Twitter une photo où on le voit allongé sur un lit d’hôpital. Invité sur le plateau de C à vous ce jeudi 1er septembre, le journaliste s’est confié sur le diagnostic de sa maladie. "Juste avant l'été 2021, j'allais partir en vacances et je n'avais pas envie de partir avec ce point d'interrogation, cette petite gêne, qui devenait une petite douleur. Je suis allé consulter mon médecin généraliste, qui m'a fait passer un scanner. Et le radiologue m'a montré sur le scanner une balle de golf, qui n'avait rien à faire sur cette image normalement. Je l'avais là, c'était la tumeur au rein, plus d'autres petits trucs bizarres."

Le cancer du rein est généralement une maladie insidieuse, car elle ne provoque aucun symptôme lors des premiers stades de son développement. Des signes peuvent survenir dans les formes les plus avancées de la maladie. On peut notamment identifier :

la présence de sang dans les urines (hématurie) ;

des douleurs au niveau des flancs ;

l’apparition d’une masse lombaire palpable.

Ces manifestations peuvent également être associées à un amaigrissement, à de la fatigue ou encore à de la fièvre.

Quels sont les différents types de cancer du rein ?

Un cancer du rein peut prendre différentes formes :

le carcinome - ou cancer - des cellules rénales (CCR) qui concerne près de 90 % des cas. Il se situe au niveau du cortex rénal ou de la couche externe du rein ;

le carcinome à cellules transitionnelles qui correspond à 5 à 10 % des cancers du rein ;

la Tumeur de Wilms, un cancer du rein spécifique qui atteint généralement les enfants et plus rarement les adultes.

Le diagnostic de la maladie

Dans une majorité des cas, le cancer du rein est diagnostiqué lors d’un examen d’imagerie médical pratiqué pour d’autres raisons de santé.

Cependant, plusieurs examens sont nécessaires pour confirmer le diagnostic de cette pathologie. C’est notamment le cas du scanner abdominal ou tomodensitométrie (TDM) qui permet l’obtention d’images en coupe de la région abdominale. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) peut aussi être réalisée "pour affiner le diagnostic, mieux caractériser certains types de tumeurs ou encore lorsque le scanner ne peut pas être utilisé", explique l’Institut national du cancer.

Une analyse anatomopathologique

Une analyse anatomopathologique est requise pour confirmer le caractère bénin ou malin de la tumeur rénale. Cet examen consiste à analyser au microscope des cellules ou des tissus prélevés sur un organe. Il permet d’identifier la nature du cancer et ses possibilités d’évolution.

Des examens complémentaires peuvent aussi être prescrits pour estimer plus précisément le degré d’évolution d’un cancer du rein, mais également rechercher de potentielles métastases et effectuer un bilan clinique complet. Enfin, une scintigraphie osseuse permet de déceler de potentielles métastases osseuses, des tumeurs formées à partir de cellules cancéreuses et qui se seraient propagées jusqu’aux os.

Quels sont les traitements pour le cancer du rein ?

À la suite du diagnostic, plusieurs médecins issus de différentes spécialités (radiologie, urologie, oncologie, néphrologie…) organisent une réunion de concertation pluridisciplinaire pour discuter du choix du traitement adapté au type de cancer atteignant le patient.

Dans le cadre d’un cancer du rein localisé, les médecins ont généralement recours à la chirurgie. Lors de l’intervention, le chirurgien peut retirer une partie ou la totalité du rein et des tissus entourant la tumeur. Des médicaments anticancéreux, parfois associés à une chirurgie, peuvent aussi être prescrits pour des formes de cancers présentant des métastases.

"La radiothérapie est parfois utilisée dans le traitement des cancers qui présentent des métastases, précise l’Institut national du cancer. Les chimiothérapies classiques ne sont pas employées, car les cellules cancéreuses du rein y sont peu sensibles".