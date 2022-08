Vrais et faux jumeaux, l’explication !

L'ESSENTIEL Les grossesses multiples augmentent le risque de pré-éclampsie, de diabète gestationnel et d'hémorragies du post-partum.

Les symptômes de la grossesse sont parfois accentués en cas de grossesse multiple.

Ce sont 20.000 jumeaux qui naissent chaque année en France. 6 fois sur 10 – on ne sait pas pourquoi – ils seront du même sexe.

Deux types de jumeaux

Il existe deux types de jumeaux. Les vrais : l’œuf de la maman, fertilisé par un spermatozoïde, se divise en 2, ce qui aboutit au développement de 2 embryons distincts. Les deux enfants sont la réplique exacte l’un de l’autre et leurs différences physiques éventuelles futures seront dues à des facteurs extérieurs non-génétiques.

Lorsque la maman libère deux œufs, fécondés chacun par un spermatozoïde, on parlera alors de faux jumeaux. Ce sont deux enfants différents qui se développeront en même temps dans le ventre de la mère. Leurs différences seront assez rapidement visibles, même s’ils sont élevés de façon similaire.

Deux placentas différents

Les faux et certains vrais jumeaux se développent dans deux placentas différents. La grossesse, même si elle est encombrante, et l’accouchement, souvent par césarienne, se passent plutôt bien. Ce n’est pas le cas lorsque les vrais jumeaux sont dans une seule poche, car il se produit un déséquilibre susceptible de favoriser l’un des fœtus aux dépens de l’autre. Dans des cas très rares, l’un des jumeaux peut même être alimenté à travers le placenta par l’intermédiaire de l’autre. Pour le pronostic de prématurité éventuelle, il est essentiel de découvrir le nombre de placentas, ce que l’échographie sait très bien faire, longtemps avant la naissance.

Des siamois

Lorsque de vrais jumeaux ont un œuf qui se sépare mal, on parle alors de siamois. De nos jours, il s’agit d’une éventualité exceptionnelle, une naissance pour 75.000, ce qui représente tout de même 20 siamois par an en France. Dans la majorité des cas, il s’agit d’ailleurs de petites filles qui bénéficieront d’une séparation chirurgicale, sauf si ces siamois ont en commun des organes vitaux. Toutefois, de tels drames peuvent aujourd’hui être évités grâce à l’échographie, qui fait le diagnostic de grossesse gémellaire dès le premier trimestre.

Pourquoi tant de jumeaux ?

On a parlé de microclimats, deux fois plus de jumeaux dans le nord de la France que dans le sud-ouest. L’âge, au-dessus de 37 ans pour la maman, semble également un facteur favorisant, mais aujourd’hui, la principale source de jumeaux, triplés, quadruplés, voire plus, se trouve dans les méthodes de fécondation in vitro.