Cette boisson «pour enfants» est beaucoup trop sucrée, alerte un médecin

L'ESSENTIEL Le Capri-Sun ne doit pas être donné aux enfants d’après un médecin.

Présenté comme un jus de fruits, il est en réalité un mélange d’eau et de concentrés de fruits sucrés.

Les boissons sucrées doivent être évitées pour préserver la santé.

Il est présenté comme un jus de fruits mais n’en porte pourtant que le nom ! Le Capri-Sun, proposé en format gourde et à l’emballage opaque décoré d’images de fruits frais n’a rien d’un jus de fruits, explique le médecin généraliste Jimmy Mohamed.

Il n'y a pas de réel jus de fruits dans le Capri-Sun

Dans une vidéo sur son compte Instagram, il décrypte ce qui se cache derrière ce marketing trompeur et invite les parents à la vigilance. “Ça, ce n’est pas du jus et encore moins multivitamines”, met-il en garde.

En effet, contrairement à ce que dit la marque qui le présente comme une "boisson rafraîchissante au jus de fruits", il s’agit en réalité d’ "eau avec du jus de fruits à base de concentrés". "Il n’y a aucun jus de fruits pressés dans cette boisson. Si on lit l’étiquette en détail, on remarque que la boisson contient du jus concentré de citron, d’orange, de pomme, d’ananas, de banane ou encore de fruit de la passion, mais pas de vrai jus de fruits.”

Le médecin note en outre que dans la liste des ingrédients, la marque rajoute à son mélange "eau de source et concentrés", du sucre et des arômes naturels pour le goût, mais aussi des vitamines car les concentrés de fruits n’en contiennent pas comme les jus.

Les boissons sucrées représentent un danger pour la santé des enfants

"En termes de sucre, c’est presque aussi sucré qu’un soda”, précise-t-il, avant d’ajouter qu’une gourde de Capri-Sun contient 16g de sucre et que : "c’est pas bon pour le poids, c’est pas bon pour les dents, c’est pas bon pour les enfants”.

L'impact sur la santé des enfants (comme des adultes), des boissons sucrées est réel, d’après l’analyse la plus vaste et la plus approfondie à ce jour de la recherche sur les boissons sucrées, le surpoids et l'obésité.

Le glucose augmente la glycémie, qui avec le temps, peut entraîner une résistance à l'insuline et conduire au diabète. Le fructose, en particulier, a un impact délétère sur le foie, ce qui peut provoquer une lipogenèse (une création de graisse), augmentant le risque de stéatose hépatique et de maladies métaboliques. Le fructose augmente également l'acide urique, ce qui contribue à la résistance à l'insuline et au risque de maladies cardiovasculaires, indiquent les chercheurs.

Mais ce n’est pas tout : les pics d'insuline provoqués par les boissons sucrées peuvent entraîner une suralimentation et une dépendance au sucre, qu’il est bon d’éviter dès l’enfance.