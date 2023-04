Des produits pour perdre du poids interdits à la vente à cause de graves effets indésirables

L'ESSENTIEL L’ANSM suspend la commercialisation des produits "minceurs" Trex Tea, Trex Caps et Trex Plus.

Ces produits contiennent de la sibutramine et du sildenafil qui provoquent des effets indésirables comme des troubles du rythme cardiaque et des troubles du sommeil.

L’autorité de santé rappelle que tous les compléments alimentaires peuvent potentiellement entraîner des effets indésirables.

L’été approche et la pression du summer body peut pousser certaines femmes à vouloir perdre du poids. Mais pas à n’importe quel prix, a jugé l’agence du médicament. En effet, suite à de nombreux effets indésirables rapportés par une vingtaine de personnes, l’autorité de Santé (ANSM) a suspendu la vente de produits présentés comme des produits naturels "détox" favorisant la perte de poids.

Des troubles cardiaques et du sommeil parmi les effets indésirables

Il s’agit des produits de la gamme Trex (Trex Tea, Trex Caps, Trex Plus). D’après des analyses menées par l’ANSM, ils contiendraient deux substances médicamenteuses : la sibutramine, un traitement contre l’obésité, dont l’autorisation de mise sur le marché a été suspendue, et le sildenafil (Viagra et génériques), un médicament indiqué en cas de troubles de l’érection pouvant entraîner des effets indésirables potentiellement graves.

"Les deux composants mis en cause : la sibutramine et le sildenafil n'apparaissent pas dans la liste des composants du médicament. On est donc bien sur de la falsification", a affirmé sur Franceinfo la docteure Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l'ANSM.

Les personnes ayant fait usage de ces produits rapportent des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension, de la tachycardie, des douleurs thoraciques ainsi que des troubles du sommeil, des vertiges, de l'anorexie, des céphalées, ou encore des crises d'épilepsie, indique l’ANSM dans son communiqué. D’autres États européens ont rapporté des alertes similaires.

Les compléments alimentaires pour maigrir ou autre ne sont pas sans risques

L’autorité de santé indique que si vous avez acheté des produits de la gamme Trex (Trex Tea, Trex Caps, Trex Plus), il ne faut plus les utiliser. "Si vous avez ressenti un effet indésirable après l’utilisation de Trex Tea, Trex Caps ou Trex Plus, nous vous invitons à consulter votre médecin et à effectuer une déclaration sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables. En cas d’urgence, contactez le 15 ou un centre anti-poison.”

En outre, il est recommandé de faire attention lorsque l’on consomme des compléments alimentaires. En effet, ces produits, composés de plantes et autres substances sont susceptibles d’engendrer des effets indésirables. En 2019, l’Anses avait rappelé comment parvenir à une consommation éclairée des compléments alimentaires, qui sont sont de plus en plus consommés en France.

Pour atteindre son poids de forme, il vaut mieux privilégier une alimentation équilibrée combinée à une pratique sportive et un bon sommeil de 7 à 9 heures par nuit.