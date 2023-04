Santé mentale : plus vous travaillez seul, plus vous êtes malheureux

L'ESSENTIEL Les adultes faisant une profession qui nécessite peu d’interactions sociales et n’offre pas la possibilité de tisser des liens avec leurs collègues sont moins épanouis.

Dans le monde du travail, les personnes les plus malheureuses sont celles qui exercent un métier nécessitant peu d’interactions sociales. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université d’Harvard (États-Unis) dans une étude. Cette dernière suit 724 volontaires depuis leur adolescence en 1938. Les participants sont issus de milieux économiques et sociaux divers, des quartiers les plus pauvres de Boston aux étudiants de Harvard. Au fil des années, les scientifiques ont recueilli des informations sur leur santé et, tous les deux ans, ils leur posent des questions sur leur vie, leur bien-être mental et émotionnel. L’équipe interroge même les membres de leur famille.

Être en contact avec vos collègues pour être plus épanouis au travail

D’après les résultats, les salariés faisant une profession qui n’offre pas la possibilité de tisser des liens avec leurs collègues sont moins heureux que les autres. Ceux qui travaillent de nuit sont également moins épanouis. Parmi les métiers qui rendraient plus malheureux, on retrouve les agents de sécurité, les chauffeurs routiers et les livreurs de nourriture ou de courses.

En clair, les interactions et les relations humaines contribuent au bonheur des employés. "Il s'agit d'un besoin social essentiel qui devrait être satisfait dans tous les aspects de notre vie. De plus, si vous êtes plus en contact avec les gens, vous êtes plus satisfait de votre travail et vous travaillez mieux", a expliqué, à la chaîne CNBC, Robert Waldinger, professeur de psychiatrie et auteur des travaux, avant de rappeler que la solitude augmentait le risque de mortalité.

"Nous savons que les employés des centres d'appel sont souvent extrêmement stressés par leur travail, principalement parce qu'ils sont au téléphone toute la journée avec des personnes frustrées et impatientes", a-t-il ajouté.

Le bénévolat, la solution pour lutter contre la solitude ?

Dans les travaux, l’équipe précise ainsi que le secret pour être heureux, vivre plus longtemps et en bonne santé est d’entretenir des relations positives. "Les liens personnels créent une stimulation mentale et émotionnelle qui stimule automatiquement l'humeur, alors que l'isolement la détruit. C'est aussi l'occasion de se concentrer sur les relations positives et de se débarrasser des personnes négatives dans votre vie, ou du moins de minimiser vos interactions avec elles", a déclaré Robert Waldinger.

Si les travailleurs ont besoin d’élargir leur cercle, les chercheurs leur conseillent de se tourner vers le bénévolat. "Il y a fort à parier que vous rencontrerez davantage de personnes partageant les mêmes idées. Le bénévolat est également un autre moyen d'accroître le bonheur en donnant un sens à sa vie. Une étude a révélé que ce bénéfice était le plus important chez les personnes âgées de 45 à 80 ans et plus", ont-ils poursuivi.