Attaque cérébrale : 6 signes moins courants que vous faites un AVC

L'ESSENTIEL L’AVC se traduit par différents symptômes qui passent souvent inaperçus mais qui sont tout autant dangereux.

C’est notamment le cas d’un engourdissement soudain d'un côté du corps, d'un vertige et d'une difficulté à avaler.

Il est essentiel d’agir rapidement en cas d’apparition de ces symptômes.

Les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) peuvent souvent avoir le visage penché d'un côté, avoir du mal à lever les deux bras et présenter des troubles de l'élocution... mais ce ne sont pas les seuls signes à surveiller. En effet, il existe d’autres symptômes moins connus de l'attaque cérébrale qui se traduit par une perte brutale d'une ou des fonctions du cerveau. Elle touche chaque année en France 140. 000 personnes.

AVC : les symptômes apparaissent soudainement

C’est le cas d’un engourdissement soudain d’un côté du corps, par exemple. "L'engourdissement de la main, du bras, de la jambe ou d'une partie du visage est très fréquent et est souvent dû à la compression d'un nerf, surtout s'il se produit en position assise ou allongée, car cela peut exercer une pression sur les nerfs", a expliqué au Dailymail le professeur Martin Dennis, expert en médecine des accidents vasculaires cérébraux à l'université d'Édimbourg, en Écosse. Toutefois, si un engourdissement soudain se produit dans le visage et le bras ou dans le bras et la jambe, "en même temps", il y a lieu de s'inquiéter, explique l’expert.

En outre, l’AVC peut entraîner une vision floue ou une perte de vision d'un œil ou des deux yeux. "La perte de la vue d'un côté ou la vision double qui disparaît lorsqu'on ferme l'un des deux yeux sont deux symptômes importants de l'AVC", indique le professeur Dennis qui ajoute : "La perte de la vision d'un œil - qu'elle soit transitoire ou qu'elle dure plus d'un jour - peut en effet indiquer un problème de circulation dans l'œil et un risque d'accident vasculaire cérébral.”

La perte soudaine de mémoire peut également apparaître comme un signe rare d'accident vasculaire cérébral, selon le professeur Dennis : "La confusion et la difficulté à comprendre la parole sont des signes d'un accident vasculaire cérébral qui, pour une personne normale, peut donner l'impression que quelqu'un a perdu la mémoire.”

Un vertige soudain peut lui aussi être symptomatique d’un AVC surtout lorsqu'il s'accompagne d'une vision double, d'une faiblesse ou d'une maladresse des membres et de troubles de l'élocution. Une étude de 2017 a suggéré que quatre victimes d'AVC sur dix, qui ne présentaient pas les symptômes typiques, ont déclaré souffrir de vertiges.

AVC : il faut surveiller tous les signaux, même les plus rares

Bien que peu fréquent, un mal de tête soudain et intense peut aussi être le signe d'un accident vasculaire cérébral. En effet, souvent associé à des migraines, il peut, dans certains cas "être une caractéristique d'une hémorragie sous-arachnoïdienne ou intracérébrale", a déclaré le professeur Dennis. Une hémorragie sous-arachnoïdienne, un type d'accident vasculaire cérébral peu courant, est un saignement autour du cerveau.

Bien qu'il s'agisse "très très rarement d'un signe d'accident vasculaire cérébral en soi", selon le professeur Martin James, médecin consultant en AVC au Royal Devon & Exeter NHS Foundation Trust dans le Devon en Angleterre, les difficultés de déglutition, doivent elles aussi être prises au sérieux. Les aliments ou plus souvent les liquides qui descendent dans le mauvais sens, provoquant l'étouffement de la personne, peuvent indiquer que celle-ci est victime d'un accident vasculaire cérébral, confirme le professeur Dennis. Elle est "presque toujours associée à d'autres symptômes de l'accident vasculaire cérébral, tels que la faiblesse des membres ou du visage, la perte d'appétit et l'étouffement".

Il arrive également que des patients victimes d'un AVC soient soudainement incapables d'utiliser une commande de télévision ou un appareil ménager, de se laver ou de s'habiller sans raison apparente. "Une incapacité soudaine à faire quelque chose ne doit pas être ignorée", concluent les experts.

Quand on sait qu’une prise en charge précoce après un AVC limite la gravité des séquelles, se souvenir de ces signaux, rares mais réels, peut permettre de réagir à temps.