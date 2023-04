Pourquoi certaines musiques nous restent dans la tête ?

L'ESSENTIEL Avoir une musique en tête est un phénomène qui s’appelle un ver d’oreille.

Selon des chercheurs, vous avez plus de risque d’en avoir si vous n’êtes pas concentré.

Pour s’en débarrasser, vous pouvez essayer d’écouter une autre musique ou de terminer celle que vous avez en tête.

Du matin jusqu’au soir ! Quand on a une mélodie en tête, celle-ci peut parfois rester à notre esprit pendant toute une journée. Dans la littérature scientifique, ce phénomène s’appelle un ver d’oreille. Avoir une chanson en tête est une imagerie musicale involontaire, c’est-à-dire un type d’imagerie mentale, qui peut être plus ou moins agréable en fonction de la chanson. Si le ver d’oreille peut devenir agaçant, il est totalement inoffensif pour la santé. Mais, des chercheurs viennent de trouver une nouvelle explication à ce phénomène et comment y mettre fin.

Ver d’oreille : pourquoi une chanson reste en tête ?

Les travaux ont été publiés dans la revue Music & Science. "En rassemblant la littérature existante, il semble qu'il y ait une caractéristique essentielle pour qu'une chanson devienne un ver d'oreille : la musique doit avoir une certaine répétition”, explique Emery Schubert, l’un des auteurs de cette étude, dans un communiqué.

Jusqu’à présent, les scientifiques avaient démontré que, pour générer un ver d’oreille, la musique devrait avoir une accroche, c’est-à-dire un passage destiné à capter l’attention. Il s'agit souvent d'un riff, soit une combinaison de notes, d'accords ou un refrain joués de manière répétitive.

“Mais ce qui n'a pas été pris en compte, c'est que cette accroche doit être répétée dans la musique, le plus souvent dans le refrain, indique Emery Schubert. Cela suggère que les vers d’oreille n’ont peut-être pas de lien avec les caractéristiques musicales. Peu importe la musique, tant que la répétition fait partie de la structure musicale."

Les musiques entrent en tête quand notre esprit est déconcentré

Les chercheurs ont aussi découvert d’autres caractéristiques nécessaires pour qu’un ver d’oreille se développe : la familiarité avec la musique, le fait de l’avoir entendu récemment, mais aussi être dans un moment où notre esprit est occupé par des activités qui ne nécessitent pas une grande attention. Autrement dit, si vous n’êtes pas concentré, vous avez plus de risques qu’une musique entre dans votre tête !

“Si vous êtes vraiment concerné par l'environnement dans lequel vous vous trouvez, que vous êtes concentré sur une tâche, vous n'aurez pas de ver d'oreille, poursuit Emery Schubert. Le ver d'oreille ne se soucie pas du plaisir, mais plutôt de la familiarité de la musique, du moment auquel quelque chose de similaire a été entendu et de la présence ou non de répétitions dans la musique.”

Mais, quand une mélodie nous colle à la peau, comment faire pour s’en débarrasser ? "Vous pourrez peut-être arrêter un ver d'oreille en terminant la musique, en pensant consciemment à un autre morceau de musique ou en [chassant de votre esprit] les déclencheurs, tels que des mots ou des souvenirs liés à la musique ou aux paroles”, détaille Emery Schubert.