Vos relations amicales peuvent affecter votre santé physique

L'ESSENTIEL Durant trois semaines, 4.500 adultes ont répondu à des questions sur leurs expériences positives et négatives avec leurs amis et évalué leur pression artérielle et leur fréquence cardiaque.

Les participants ayant vécu plus d'expériences positives et moins d'expériences négatives présentaient un meilleur fonctionnement physiologique dans la vie de tous les jours.

Les hauts et les bas dans les relations amicales ont aussi un impact sur les niveaux de stress.

Bien choisir ses amis peut être bénéfique pour la santé. C’est ce qu’ont révélé des scientifiques de l’université de Californie (États-Unis). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené des recherches parues dans la revue Social Psychological and Personality Science. "Les relations sociales influencent la santé physique, mais des questions subsistent quant à la nature de cette association. Par exemple, lorsqu'il s'agit de prédire les processus liés à la santé dans la vie quotidienne, peu d'études ont examiné l'importance des expériences relationnelles positives et négatives et leur variabilité", ont indiqué les chercheurs.

Relations amicales : moins de stress chez les adultes ayant vécu plus d'expériences positives

Dans le cadre des travaux, l’équipe a recruté 4.500 personnes. Pendant trois semaines, les participants ont effectué des contrôles quotidiens grâce à leur smartphone ou leur montre connectée, qui évaluaient leur pression artérielle et leur fréquence cardiaque. Tous les trois jours, les volontaires ont dû partager leurs réflexions sur leur relation la plus proche, en détaillant leurs expériences positives et négatives.

Selon les résultats, les personnes ayant vécu plus d'expériences positives et moins d'expériences négatives déclaraient être moins stressées, avoir une meilleure capacité d'adaptation et une réactivité plus faible de la pression artérielle systolique. Cela se traduisait par un meilleur fonctionnement physiologique dans la vie de tous les jours.

"En outre, ce n'est pas seulement la façon dont nous nous sentons dans nos relations qui compte, les hauts et les bas sont également importants", a déclaré Brian Don, auteur de l’étude, dans un communiqué. En clair, la variabilité des expériences relationnelles négatives, telles que les conflits, était particulièrement prédictive de résultats tels que le stress et l'adaptation.

La pandémie a "créé des tensions dans les relations humaines"

D’après Brian Don, il est important de prendre en compte la façon dont les facteurs de stress extérieurs peuvent affecter les relations entre les personnes et, par conséquent, leur santé physique. "La pandémie ayant créé des tensions, des turbulences et une variabilité considérables dans les relations humaines, elle peut indirectement modifier le stress, l'adaptation et la physiologie dans la vie quotidienne, autant d'éléments qui ont d'importantes répercussions sur le bien-être physique", a-t-il ajouté.

À l'avenir, le chercheur suggère d’aller plus loin pour mieux comprendre comment les relations peuvent affecter la santé. "Il serait utile d'examiner d'autres états physiologiques, tels que les réponses neuroendocriniennes ou du système nerveux sympathique, en tant que résultats d'expériences relationnelles quotidiennes positives et négatives, ce qui pourrait révéler des schémas d'association différents."