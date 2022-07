Prendre des nouvelles de ses amis leur fait plus plaisir qu'on le pense !

"Plusieurs recherches montrent que le maintien de liens sociaux est bon pour notre santé mentale et physique", a déclaré Peggy Liu, professeur de l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Cependant, malgré son importance, de nombreuses personnes sous-estiment considérablement à quel point leurs amis et leur famille peuvent être contents de recevoir un appel, un message, un e-mail ou une lettre de leur part. C’est ce qu’a révélé une étude, parue dans la revue Journal of Personality and Social Psychology, réalisée par des chercheurs de l’université américaine.

Plus de 5.900 participants

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi certains adultes se perdent de vue et ne parviennent pas à renouer les liens. Afin de le savoir, ils ont mené une série d'expériences impliquant plus de 5.900 participants afin de déterminer dans quelle mesure ils étaient capables d'estimer avec précision à quel point les autres apprécieront une tentative de contact.

La moitié des volontaires ont été invités à se souvenir de la dernière fois où ils ont contacté un de leurs proches "juste pour rattraper le temps perdu". Les autres adultes ont dû se rappeler d'une situation similaire où quelqu'un est venu vers eux. Ils ont ensuite indiqué sur une échelle de sept points à quel point la personne contactée avait apprécié ce geste, s'était sentie reconnaissante, avait éprouvé de la gratitude ou était contente de cette prise de contact. Dans d'autres expériences, les participants ont envoyé un court message et un petit cadeau à une personne de leur cercle social avec laquelle ils n'avaient pas interagi depuis un certain temps.

L’appréciation et la reconnaissance

D’après les résultats, les personnes qui se souvenaient avoir "tendu la main" à un de leurs proches pensaient que la petite attention dont elles se rappelaient était significativement moins appréciée que celles qui a reçu un message ou un appel. Les participants qui ont pris l'initiative d’entrer en contact avec leur ami ou un membre de leur famille était reconnaissant et se sentait heureux après cette prise de contact.

Dans toutes les expériences, les adultes à l'origine de la communication ont nettement sous-estimé à quel point les destinataires apprécieraient leur acte. "Nous avons constaté que les personnes qui recevaient le message ou l’appel mettaient davantage l'accent sur l'élément de surprise. Cette importance accrue de la surprise était associée à une plus grande appréciation", a indiqué Peggy Liu, dans un communiqué.

"Des hésitations déplacées"

Malgré leur désir de retisser des liens, plusieurs adultes hésitent à le faire, car initier un contact social après une longue période peut sembler décourageant. Les personnes appréhendent la façon dont un tel geste pourrait être reçu. "Cette étude suggère que leurs hésitations sont peut-être déplacées, car les autres apprécieront probablement plus qu'on ne le pense d'être contactés. Étant donné que de nombreuses recherches suggèrent que le maintien des liens sociaux est bénéfique pour la santé mentale et physique, nous espérons que ces résultats encourageront davantage de personnes à joindre ceux avec qui elles ont perdu contact", peut-on lire dans les conclusions des travaux.