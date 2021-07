Psychologie : deux tiers des couples commencent par être amis

L'ESSENTIEL La France compte 29,2 millions de ménages.

En 2016, 20 % des Français de plus de 15 ans vivaient seules, contre 13 % en 1990.

Pour ceux qui désespèrent d’être dans la friendzone, bonne nouvelle. Une nouvelle recherche, publiée dans Social Psychological and Personality Science, indique qu'environ deux tiers des couples commencent par être amis avant d'entamer une histoire d'amour.

68% des histoires d'amour commencent par de l'amitié

"Si le rapprochement de deux inconnus - que ce soit par le biais de regards croisés dans un café ou d'une application de rencontre - est bien décrit dans les films et fait l'objet de nombreuses recherches sociologiques", on en sait peu sur les personnes qui se connaissent déjà, a déclaré Danu Anthony Stinson, professeur de psychologie à l'université de Victoria, au Canada.

Danu Anthony Stinson et ses collègues ont donc étudié les histoires d’amour de près de 1 900 personnes. Bilan : la plupart des participants (68%) ont déclaré que leur relation romantique actuelle ou la plus récente avait débuté par une amitié, indépendamment du sexe, du niveau d'éducation ou des groupes ethniques de chacun. Le taux d’histoires d’amitié préalables était encore plus élevé chez les jeunes de 20 ans et dans les communautés LGBTQ+, puisque 85 % des couples de ces catégories sociologiques ont déclaré que leur relation amoureuse avait commencé par une amitié. "La ligne de démarcation entre l'amitié et la romance est floue", ont d’ailleurs constaté les auteurs de l’étude.

L'amitié aussi appréciée que les sites de rencontre

Dans le cadre de la recherche, on a également demandé aux participants combien de temps durait leur "phase d'amitié" et s'ils préféraient être amis avant d’évoluer vers une histoire d’amour. En moyenne, les personnes sondées sont restées amis pendant près de 22 mois avant que la relation ne devienne sentimentale. Par ailleurs, près de la moitié de la cohorte a déclaré préférer commencer une histoire d’amour par de l’amitié, plutôt que lors d’une fête ou sur un site de rencontre.