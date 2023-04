Des pesticides interdits d’utilisation dans l’UE retrouvés dans des pots de confiture

L'ESSENTIEL En 2020, 146.637 tonnes de confiture ont été produites en France, selon la Fédération des industries d’aliments conservés (Fiac).

L'association 60 millions de consommateurs a analysé la composition de 40 pots de confiture de fraise et d'abricot vendus dans les supermarchés.

“Nous avons retrouvé 15 molécules d’insecticides ou de fongicides différentes dans 22 des 40 références analysées”, indique l’association.

Au petit-déjeuner, au goûter ou pour agrémenter un plateau de fromage, les confitures plaisent toujours autant aux Français ! Pour preuve, la Fédération des industries d’aliments conservés (Fiac) estime la production à 146.637 tonnes en 2020, ce qui place la France parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. Si la recette semble simple, avec des fruits et du sucre en quantités égales, d’autres produits peuvent toutefois se retrouver dans les pots… comme les résidus de pesticides.

40 pots de confiture de la grande distribution analysés par 60 millions de consommateurs

“Pour y voir plus clair, nous avons acheté 40 pots de confitures parmi les plus courantes”, détaille l’association de consommateurs, optant pour des produits à la fraise et à l’abricot car ce sont “les saveurs les plus vendues”.

Après l’analyse des compositions, ils ont contrôlé la présence ou non de pesticides, en dosant près de 600 de ces produits chimiques en laboratoire. “Les résultats de nos tests révèlent la grande diversité des approches des fabricants... ainsi qu’une contamination très variable en pesticides.”

Des pesticides toujours présents après la cuisson des fruits

Résultats ? “Nous avons retrouvé 15 molécules d’insecticides ou de fongicides différentes dans 22 des 40 références analysées”, indique l’association. Les confitures les plus contaminées sont celles à l’abricot. Cela s’explique notamment par la façon dont sont cultivées les fraises, le plus souvent hors-sol, avec un plus grand contrôle de l’environnement. “La confiture de fraises Reflets de France (marque de Carrefour) renferme malgré tout cinq fongicides ou insecticides”, nuance 60 millions de consommateurs. Le pire est néanmoins retrouvé dans quatre pots de confiture d’abricot des marques Auchan, Confipote, Gerblé et Paquito, car ils contiennent deux pesticides interdits d’utilisation dans l’Union européenne en raison de leur nocivité : la carbendazime et le thiophanate-méthyl. “On retrouve également des traces de carbendazime dans la confiture d’abricots allégée Andros”, ajoutent-ils dans leur numéro mensuel d’avril 2023.

“Même si ces pesticides ont potentiellement des effets toxiques (allergies, nocivité pour l’environnement, voire impacts sur la fertilité ou la santé du fœtus), tous se situent à des concentrations largement inférieures aux seuils réglementaires”, rassure l’association. Toutefois, pour les consommateurs soucieux d’éviter ces éléments chimiques, les analyses montrent qu’il vaut mieux privilégier les confitures labellisées bio, car aucun des dix pots bio testés dans ce panel n’a révélé de traces de pesticides.

Pour en savoir plus : Confitures : des pesticides indésirables, Fraise et abricot, 40 produits analysés - 60 Millions de consommateurs, avril 2023