Covid-19 : l’obligation vaccinale des soignants n’est plus préconisée par la HAS

L'ESSENTIEL La HAS préconise la levée de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels de santé. Mais, elle est fortement recommandée, y compris les rappels à distance de la primovaccination.

Le ministre de la Santé a indiqué qu'il suivrait l'avis de la HAS.

La vaccination DTP est aussi fortement recommandée pour les étudiants et les professionnels, sauf à Mayotte où elle devrait rester obligatoire. La HAS préconise enfin le maintien de l’obligation vaccinale pour l’hépatite B, et son extension aux professionnels libéraux.

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande fortement aux personnels soignants de se faire vacciner contre la Covid-19, mais elle estime qu’il n’est plus nécessaire qu’elle soit obligatoire.



Voici une des conclusions les plus attendues de la première partie des travaux relatifs aux obligations et recommandations vaccinales des professionnels de la HAS, présentée ce jeudi 30 mars 2023.

Vaccination covid des professionnels : recommandée mais plus obligatoire

Saisie par la Direction générale de la santé pour actualiser l’ensemble des obligations et des recommandations vaccinales des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, la HAS a étudié les données épidémiologiques, la couverture vaccinale de la population générale et des professionnels, la disponibilité des vaccins et les dernières données d’efficacité et de sécurité. Elle a également pris en compte 215 contributions reçues lors d'une consultation publique organisée entre le 20 février et le 3 mars.

Au terme de son travail, l’organisme préconise que la vaccination contre la Covid-19, y compris les rappels à distance de la primovaccination, ne soit plus obligatoire, mais "fortement recommandée" pour les étudiants et professionnels des secteurs sanitaires et médicosociaux (exerçant en établissements ou libéraux), les étudiants et professionnels des services de secours et d’incendie (notamment les sapeurs-pompiers professionnels et bénévoles), et en particulier pour les professions en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables.

"Avec cet avis, nous adaptons le niveau de notre recommandation à la situation qui n’est plus une situation critique d’un point de vue sanitaire, comme nous avons connu ces dernières années", explique la Pr. Elisabeth Bouvet, membre du collège de la HAS et présidente de la Commission technique des vaccinations, lors d'une conférence de presse.

Cette décision s’appuie sur trois éléments. "La première : les Français et les soignants sont désormais vaccinés, près de 95 % des professionnels de santé. Ce qui était d’ailleurs un des principaux objectifs nous ayant poussés à recommander l’obligation vaccinale au moment où l'épidémie battait son plein. Deuxièmement, la pression de l'épidémie est moindre, et enfin les nouveaux variants sont moins virulents que les précédents”, précise l’experte.

La HAS conseille par ailleurs de continuer à respecter les gestes barrières en milieu de soin, notamment le port du masque "qui constitue le meilleur moyen pour lutter contre la transmission du coronavirus vis-à-vis des personnes les plus fragiles”.

"Nous réaffirmons l’efficacité de la vaccination, que cela soit en milieu professionnel ou en population générale, en particulier pendant la crise sanitaire que nous venons de traverser. Nous nous adaptons tout simplement à une situation qui évolue", ajoute la Pr. Dominique Le Guludec, présidente de la HAS lors de cette rencontre.

Le ministre de la Santé va suivre les recommandations de la HAS

Interrogé par l’AFP et repris par BFM TV, le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué qu’il “suivra l'avis de cette autorité scientifique" et qu’un décret sera “rapidement” émis.

Il a par ailleurs assuré qu’il allait "concerter les fédérations hospitalières et les ordres des professions de santé pour définir les modalités de mise en œuvre" de cette décision.

L’avis publié par la HAS met ainsi un terme à une mesure controversée instaurée en septembre 2021. Elle imposait aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-social d’être vaccinés contre la Covid-19, sous peine d'être suspendus, sans rémunération.

Vaccination des professionnels : des changements aussi pour le DTP

Comme pour le vaccin anti-Covid, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) n’est plus obligatoire. Toutefois, elle est fortement recommandée pour les étudiants et professionnels de santé. La HAS fait une exception. Les soignants de Mayotte sont toujours obligés d’être vaccinés, car des cas de diphtérie sont enregistrés sur l’île alors que la couverture vaccinale est faible (27 %).

De plus, la HAS souhaite le maintien de l’obligation vaccinale pour l’hépatite B des étudiants et des professionnels exerçant dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soin et qui sont exposés à un risque de contamination. Elle réclame aussi son extension aux professionnels libéraux “exerçant leur activité hors d’un établissement ou organisme de prévention ou de soins et qui sont susceptibles d’être exposés à un risque de contamination ou d’exposer les personnes dont ils ont la charge”.

Le deuxième volet du rapport de la HAS concernant les vaccinations actuellement recommandées pour les professionnels, à savoir : les vaccins contre la coqueluche, la grippe, l’hépatite A, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle, est attendu pour juillet 2023.