Les médias peuvent-ils jouer un rôle dans la promotion de la santé ?

L'ESSENTIEL Presse, télévision, radio ou réseaux sociaux : plus le message est validé par des professionnels du domaine de la santé, plus l'impact sera grand.

Le témoignage d'une personne ayant vécu un problème de santé permet de renforcer l'identification et la prise de conscience de la nécessité d'agir.

Certains réseaux sociaux, du fait de leur algorithme, peuvent relayer au second plan certaines informations de promotion de la santé et empêcher l'accès à certains contenus au détriment des populations.

Si nous sommes tous très influencés par les médias quels qu'ils soient, c'est qu'ils répondent à un besoin de l'être humain : celui d'appartenir à une communauté en s'identifiant, ou pas, à autrui. C'est pourquoi toutes les campagnes visant à améliorer la santé doivent faire appel à des experts et des personnes touchées par la problématique directement ou indirectement.

L'utilisation des médias pour relayer les informations

Si, bien sûr, un gouvernement ou une organisation peut utiliser la presse, la télévision, la radio, ou les réseaux sociaux pour relayer un message, certaines techniques vont permettre de cibler les populations. C'est le cas par exemple de la façon dont le message est délivré, qu'il s'agisse d'un format vidéo, d'un article, ou d'un site internet, dont le public concerné devra être cible en amont de la campagne d’information.

De même, plus le message est validé par des professionnels du domaine de la santé, en étant par exemple relayé et soutenu par des professionnels experts, et plus l'impact sera grand. Certains médias font aussi le choix d'organiser un débat soulevant les différents aspects d'une problématique ou de sa prise en charge afin de répondre aux contradictions existantes.

L'implication de témoignages

Pour appuyer le changement de comportement des populations, le témoignage d'une personne ayant vécu le problème de santé directement ou celui de ses proches permet de renforcer l'identification et la prise de conscience de la nécessité d'agir.

C'est le cas, par exemple, des campagnes de lutte contre les accidents de la route ou à destination du VIH qui font intervenir des professionnels de santé sur le sujet, mais aussi des patients touchés par la maladie pour susciter l'empathie et l'action.

La particularité des réseaux sociaux

Certains réseaux sociaux, du fait de leur algorithme, peuvent relayer au second plan certaines informations de promotion de la santé et empêcher l'accès à certains contenus au détriment des populations. C'est pourquoi leur utilisation par des professionnels experts, utilisant les codes de ce type de média, a un impact souvent bien plus important car le message est relayé par un professionnel ayant la confiance des utilisateurs.

En savoir plus : "Pop & Psy" de Jean-Victor Blanc.