Shigellose : comment se protéger de cette maladie très contagieuse et résistante aux antibiotiques

C'est une maladie très contagieuse et désormais résistante aux antibiotiques. Mi-mars, l’Institut Pasteur a lancé l’alerte : des cas de shigellose, résistante aux médicaments, sont détectés en France. Deux antibiotiques, administrés par intraveineuse, sont désormais les seuls efficaces chez les personnes contaminées par ces souches. Certains gestes peuvent aider à se protéger de la maladie, pour laquelle il n’existe aucun vaccin.

Résistance aux antibiotiques : qu’est-ce que la shigellose ?

"Elle se caractérise par des douleurs abdominales souvent accompagnées de vomissements et l’émission de selles très fréquentes et nombreuses, glairo-sanglantes et purulentes, voire parfois hémorragiques, explique l’Institut Pasteur. La fièvre est élevée, avec altération de l’état général." Pour la soigner, la réhydratation ne suffit pas, contrairement à d’autres maladies diarrhéiques. Il est nécessaire d’administrer des antibiotiques. En l’absence de traitement, il y a un risque de complication voire de décès dans les cas les plus graves. D’après l’Institut Pasteur, la maladie est responsable de 200.000 décès chaque année dans le monde, dont 65.000 concernent des enfants de moins de 5 ans.

Shigellose : quelles précautions prendre face à cette maladie très contagieuse ?

"La shigellose est par excellence une maladie de l’insuffisance d’hygiène", affirme l’Institut Pasteur. Une personne contaminée peut éliminer les bactéries dans ses selles plusieurs semaines après l’infection. Selon l’Institut, la transmission se fait généralement entre le malade et son entourage. "L’eau et les aliments souillés par des déjections contenant des bactéries Shigella, ainsi que les mouches, peuvent également transmettre la maladie", ajoute l’Institut Pasteur. Mais cela concerne surtout les pays pauvres. Dans les pays industrialisés, la maladie est souvent détectée dans des "collectivités de jeunes enfants". "Ces dernières années, S. sonnei et S. flexneri sont devenues épidémiques au sein de la communauté homosexuelle masculine", complète l’Institut Pasteur.

Pour se protéger, l’Organisation mondiale de la santé recommande d’appliquer des mesures d’hygiène générale, "notamment le lavage des mains à l’eau et au savon". "Il est recommandé aux personnes symptomatiques d’éviter les contacts sexuels afin de réduire la transmission", souligne l’OMS.

Shigellose en France : comment expliquer l’apparition de souches résistantes aux antibiotiques ?

En France, la maladie est provoquée par la souche shigella sonnei. C’est elle qui circule le plus dans le pays. Elle est étudiée par des chercheurs de l’Institut Pasteur, notamment ceux à l’origine de l’étude publiée mi-mars. Ils ont découvert les premières souches résistantes aux antibiotiques en 2015. Depuis, elles ont augmenté significativement. En 2021, "22,3% de toutes les souches de S. sonnei étaient hautement résistantes (correspondant à 99 cas)", précise l’Institut dans un communiqué. Les différents cas sont liés soit à des voyageurs revenant d’Asie du Sud ou du Sud-Est ou concernent des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. "La fréquente utilisation des antibiotiques dans les régions d’Asie du Sud et du Sud-Est d’une part, et les traitements répétés d’infections sexuellement transmises chez certaines personnes potentiellement exposées à ce risque d’autre part" peuvent expliquer l’apparition de souches résistantes selon les scientifiques de l’Institut Pasteur.

Pour ces spécialistes, il est nécessaire de mener d’autres études afin de comprendre si des formes asymptomatiques existent, et pour mettre au point de nouveaux antibiotiques efficaces par voie orale.