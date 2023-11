Grossesse : contraction de Braxton-Hicks ou début de travail pour l'accouchement ?

L'ESSENTIEL Il existe différents types de contractions qui n'annoncent pas toutes l'imminence de l'accouchement.

Savoir les différencier peut permettre de prévoir ou non le départ à la maternité.

En cas de perte des eaux, et quelque soit le type de contractions, c'est le signe que le bébé est prêt à naitre.

La grossesse peut être une période merveilleuse de la vie, mais elle entraine des désagréments. Les contractions font partie de ces douleurs que subissent les futures mamans. Savoir identifier le type de contractions ressenties permet de pouvoir juger de l’approche de l’accouchement.

Les "fausses contractions" ou contractions de Braxton-Hicks

Il existe différents types de contractions qui n’ont pas la même signification. Les "fausses contractions", ou contractions de Braxton-Hicks, peuvent débuter dès la 6e semaine de grossesse, mais ne s'aggravent généralement qu’à partir du deuxième ou du troisième trimestre. Plusieurs critères permettent de les distinguer : tout d’abord, elles sont ressenties dans la région pubienne ou à l’avant du corps, mais pas dans le dos. Les contractions ne se rapprochent pas dans le temps et leur force n'évolue pas. Elles sont irrégulières et gênantes voire un peu douloureuses. En marchant ou en vous allongeant, il est parfois possible les faire disparaître.

Puis d'autres contractions se produisent à l'approche du travail. Elles sont généralement plus fortes, plus régulières et plus longues que les contractions de Braxton-Hicks, mais ne signalent pas pour autant que le travail a débuté. Elles feraient en sorte d’aider le bébé à se positionner avant le début du travail. Ce sont les contractions qui permettent au col de l’utérus de se dilater.

Elles sont identifiables à certains symptômes : respiration difficile entre les contractions, pression dans le bassin, douleurs provenant du dos et se déplaçant vers l'avant du corps et fortes crampes. Les contractions durent au moins 45 secondes et se rapprochent (toutes les cinq minutes). La future maman doit se préparer à aller à l'hôpital dès qu'elles se présentent.

Les contractions de travail

Lorsque le col de l'utérus est dilaté d'au moins six cm, on parle de contractions de travail. Elles ont lieu toutes les cinq minutes et durent au moins une minute. L'utérus ne se détend pas entre ces contractions et les maux de dos augmentent à mesure que la tête du bébé descend. Ces contractions indiquent que le bébé est sur le point de naître.

Pour soulager les douleurs pendant la grossesse, il est indispensable de poursuivre une activité physique sans risque de chutes ou de chocs. Le yoga ou la natation sont particulièrement recommandés. Certaines méthodes peuvent également contribuer à mieux supporter les contractions, comme la méditation ou la relaxation, l’écoute de musique, la pratique d’une activité manuelle ou encore la respiration d’huiles essentielles. La douleur des contractions peut être allégée par toute activité distrayante.

Cependant lorsque la future maman perd les eaux, il est impératif de vous rendre à l'hôpital ou d’appeler votre sage-femme, peu importe les contractions ressenties. La perte des eaux est le signe ultime que la naissance est imminente.