Listeria : un jambon de Savoie vendu dans les supermarchés est contaminé

L'ESSENTIEL Des lots de jambon de Savoie de la marque Reflets de France et vendus par Carrefour font l'objet d'un rappel de produit.

La charcuterie pourrait être contaminée par la bactérie Listeria Monocytogenes.

Il est demandé aux personnes en possession des paquets de jambon de Savoie incriminés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement.

Si vous avez acheté du jambon de Savoie de la marque Reflets de France récemment, prudence. Il fait l’objet d’un rappel, car des traces de Listeria Monocytogenes, bactérie responsable de la listeria, ont été détectées dans le produit.

La charcuterie a été retirée des rayons de l’ensemble des enseignes Carrefour, mais certains lots ont pu être vendus avant la mesure. Il est ainsi recommandé aux consommateurs en possession d’un paquet de vérifier l’étiquette.

Carrefour : comment repérer les lots de jambon de Savoie rappelés ?

Le site gouvernemental interministériel Rappel Conso qui répertorie tous les produits retirés de la vente en France, a donné les détails de ce rappel. Il est demandé aux consommateurs de ne pas manger le jambon de Savoie et de le rapporter au point de vente pour remboursement, si l’étiquette présente les indications suivantes :

Marque : Reflets de France

Modèle ou référence : Jambon de Savoie Reflets de France 90 g

GTIN 3245390060907 Lot 210159813 Date limite de consommation 04/07/2023

Conditionnements : barquette 6 tranches 90 g

Date de commercialisation : 17/03/2023

Date de fin de commercialisation : 24/03/2023

Marque de salubrité : FR 11.262.047 CE

Zone géographique de vente : France entière

Distributeurs : Carrefour

Pour plus de renseignements sur ce rappel, les clients peuvent contacter le 08 05 50 01 20.

Listériose : les symptômes à surveiller

La listériose est une maladie provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes. La contamination est d’origine alimentaire. On compte en moyenne entre 350 et 400 cas par an sur l’Hexagone. Si l’infection est généralement bénigne, des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent survenir. Les personnes immunodéprimées ou âgées sont aussi à risque. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.

Les autorités appellent ainsi les individus qui auraient consommé le jambon de Savoie rappelé, à consulter un médecin s’ils présentent de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures. Des troubles gastro-entérites peuvent aussi se développer.

"Des complications (méningites, bactériémie, etc.) chez les populations à risque peuvent nécessiter une hospitalisation dans 20 à 30 % des cas, voire entraîner des décès", prévient l’ANSES sur son site internet.