Pour la première fois en France, le bébé d’un couple transgenre est né

L'ESSENTIEL Un premier bébé est né en France d’une grossesse spontanée de parents transgenres.

Il s’agit d’une petite fille appelée Avah.

La grossesse s’est déroulée sans complications.

Avah, c’est le prénom du premier bébé né en France de parents transgenres n’ayant pas eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA), c’est-à-dire que la grossesse a été spontanée. Cette petite fille, de 50 centimètres et 3,640 kilogrammes à la naissance, a été mise au monde à Bourges, en février dernier.

Les premiers parents transgenres à avoir un bébé

Depuis 2016, il n’est plus obligatoire d’être stérilisé pour pouvoir changer d’indication de sexe sur son état-civil. Ainsi, Matéo, le papa homme à l’état civil, mais né femme, a accouché d’Avah. La maman, Victoire, est elle née homme est une femme à l’état civil.

"Tout a été mis en œuvre pour se rapprocher le plus possible d’une situation classique, explique le docteur Julien Cirier au Berry Republicain, chef du service de gynécologie obstétrique et du pôle femme, mère, enfant de l’hôpital Jacques-Coeur de Bourges. Il n’y avait pas de raison de faire une prise en charge différente. L’équipe a fait comme d'habitude.” D’ailleurs, aucune complication n’a eu lieu et tout s’est très bien passé comme en témoigne ce post Facebook.

Une situation compliquée sur le plan administratif pour les transgenres

"Je suis allée à la mairie de Bourges le lendemain de la naissance, raconte Victoire. Les employés de l’état civil ont été très compréhensifs ! Sur l’extrait d’acte de naissance, il est indiqué simplement que notre fille est née de Mattéo et moi. Une annotation concernant le changement de sexe est portée sur son acte de naissance intégral, mais j’ai demandé qu’il soit bloqué et que l’on ne puisse plus jamais le consulter. Je garde juste une copie pour le montrer à ma fille."

En revanche, sur le livret de famille, il est écrit que Mattéo est la mère d’Avah. Comme il s’agit d’une première en France, les logiciels administratifs n’ont jamais eu ce cas. "Ça bloque tous les logiciels. La mutuelle, la Sécu, la Caf…", indique Mattéo. Les parents espèrent rapidement pouvoir modifier le livret de famille.