Infection virale : les femmes seraient mieux protégées grâce à un gène supplémentaire

L'ESSENTIEL Une pathologie virale est causée par la transmission d’un virus.

La présence d’une copie supplémentaire d’un gène chez les femmes les protégerait plus efficacement des infections virales par rapport aux hommes.

Ce gène supplémentaire agit comme un régulateur épigénétique pour renforcer la fonction antivirale des cellules tueuses naturelles (NK) qui stimulent le système immunitaire.

Une infection virale ou virose désigne une maladie due à la transmission d’un virus, par voie directe ou indirecte, d’un patient contaminé à un autre. On distingue différentes formes d'infections virales comme le VIH ou l'hépatite C et B. D’après différentes recherches, les maladies infectieuses sont généralement plus graves chez les hommes que chez les femmes. Une récente étude publiée dans la revue Nature Immunology a suggéré que cette différence pourrait s’expliquer par la présence d’une copie supplémentaire d’un gène chez les femmes.

Le gène UTX renforcerait l’action antivirale des cellules NK des femmes

Lors de leur recherche, les scientifiques de l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) ont étudié des cellules tueuses naturelles (NK) humaines et de souris mâles et femelles. Il s'agit de lymphocytes qui agissent au niveau du système immunitaire. D’après leurs résultats, les cellules féminines détiennent une copie supplémentaire d'un gène lié au chromosome X, appelé UTX, qui agit comme un régulateur épigénétique pour renforcer la fonction antivirale des cellules NK, tout en diminuant leur nombre.

"S'il est bien connu que les hommes ont plus de cellules NK que les femmes, nous ne comprenions pas pourquoi le nombre accru de cellules NK n'était pas plus protecteur lors d'infections virales. Il s'avère que les cellules NK des femmes contiennent plus d'UTX que celles des hommes, ce qui leur permet de lutter plus efficacement contre les infections virales", a précisé la Docteure Maureen Su, co-auteure principale de l'étude et professeure de microbiologie, d'immunologie et de génétique moléculaire, ainsi que de pédiatrie à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA.

Gène UTX : une évolution des thérapies contre les infections virales ?

Au cours de l’étude, les chercheurs ont remarqué que ce phénomène est véridique même lorsque les souris ne présentent pas de gonades, autrement dit les organes sexuels qui produisent les gamètes (les ovaires chez les femelles et les testicules chez les mâles). Selon eux, cela signifie que le gène UTX n'est pas lié aux hormones. En effet, les souris femelles ayant une faible expression d'UTX présentaient plus de cellules NK qui n'étaient pas en capacité de lutter aussi efficacement contre l'infection virale. "Cela implique que l'UTX est un déterminant moléculaire essentiel des différences sexuelles dans les cellules NK", a affirmé Mandy Cheng, auteure principale de l’étude et étudiante diplômée en biologie moléculaire à l’UCLA.

Pour les responsables de l’étude, ces résultats pourraient permettre de faire évoluer les thérapies antivirales vers un modèle de médecine personnalisée qui prend en compte la génétique, l'environnement et d'autres facteurs qui influencent la santé et le risque de maladie.