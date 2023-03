Covid : après le pangolin et la chauve-souris, le chien viverrin pourrait être à l'origine de la pandémie

D’où vient la Covid-19 ? Comment ce virus est-il apparu ? C’est la question à laquelle les chercheurs du monde entier essaient de répondre depuis le début de l’épidémie, il y a trois ans.

De nouveaux travaux, publiés dans The Atlantic, avancent une nouvelle hypothèse : le virus pourrait être dû aux chiens viverrins, animaux proches du raton laveur, qui étaient vendus avant l’épidémie sur un marché de Wuhan, la ville où le virus a été détecté pour la première fois.

Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont analysé des échantillons prélevés sur le marché Huanan, à Wuhan, dans les deux mois suivants sa fermeture le 1er janvier 2020. Celles-ci provenaient du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (Chinese Center for Disease Control and Prevention).

Ainsi, les scientifiques ont découvert que les échantillons contenaient des traces d’ADN de chiens viverrins en fortes quantités. D’autres mammifères ont aussi été détectés, comme les civettes.

"C'est une indication très forte que les animaux du marché étaient infectés, explique le Dr Angela Rasmussen, virologue qui a participé à cette étude. Il n'y a vraiment aucune autre explication qui ait un sens."

Jusqu’à présent, beaucoup de chercheurs estimaient que la Covid-19 pouvait être causée par des chauves-souris ou des pangolins. Mais il semblerait donc qu’elles ne soient pas les seules responsables. Mais les résultats de ces travaux ne constituent pas une preuve irréfutable que le virus viendrait des chiens viverrins. Néanmoins, cela renforce l’hypothèse et contredit les conclusions publiées par des chercheurs chinois en 2022 qui assuraient qu’il n’y avait pas d’ADN animal dans ces mêmes échantillons.

