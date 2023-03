Comment aider son enfant à gérer une situation stressante ?

L'ESSENTIEL Les hormones du stress sont présentes dès la naissance et de nombreuses situations peuvent les déclencher et provoquer des symptômes particuliers chez les enfants.

Malaises, crises de colère, cauchemars, isolement... sont autant de signes à repérer.

L’enfant qui stresse a besoin d'écoute, de soutien et de réconfort afin de pouvoir trouver une solution à ce qui l'inquiète.

L'adrénaline et le cortisol, les hormones du stress, sont présentes dès la naissance, pour réagir en cas de danger ou de menaces. Chez les enfants, de nombreuses situations peuvent les déclencher et provoquer des symptômes particuliers.

Pourquoi l'enfant stresse-t-il ?

Peu importe son âge, l'enfant déclenche des hormones de stress lorsqu'il est face à une situation nouvelle, imprévue ou pour laquelle il n'a pas le contrôle. Il peut s'agir d'un changement dans sa vie personnelle comme une séparation de ses parents, ou l'arrivée d'un nouveau petit frère ou sœur, mais aussi d'une situation de prise de parole en classe, d'un changement d'habitude ou de la rencontre de nouvelles personnes par exemple.

Certains symptômes peuvent signifier que l'enfant ressent du stress dans son quotidien sans que cela ne paraisse évident aux adultes : s'il fait des malaises, des crises de colère, des cauchemars, qu'il s'isole ou s'agite.

C'est souvent lorsqu'un de ces symptômes apparaît, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent, qu'il signifie que l'enfant est soumis à un stress.

Parent : comment comprendre la cause du stress de son enfant

Pour aider son enfant, il faut déjà essayer de déterminer la cause de son stress à travers le dialogue avec lui : s'agit-il d'un problème à l'école, avec ses amis, en lien avec un surmenage, un environnement bruyant, un événement soudain qu'il a pu voir à la télé, etc.

Prenez le temps de discuter avec lui sans le juger ou minimiser ce qu'il ressent. Répondez toujours à ses questions de façon simple mais honnête toujours en l’orientant vers des solutions.

Aider son enfant à mieux gérer le stress

L’enfant qui stresse a besoin d'écoute, de soutien et de réconfort afin de pouvoir trouver une solution à ce qui l'inquiète. Pour cela, vous pouvez par exemple l'encourager à trouver des solutions ensemble, relâcher la pression qu'il se met, ou l'aider à reprendre le contrôle dans son quotidien.

Certaines habitudes de vie peuvent aussi l'aider à limiter l'exposition à certains facteurs de stress en limitant par exemple l'exposition à la télévision, en lui permettant d'avoir une bonne routine, une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de sommeil et un exercice physique fréquent.

En savoir plus : "On ramène le calme à la maison: Aider votre enfant à calmer stress, agitation, anxiété et angoisse" de Anne-Laure Mahé.