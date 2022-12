Sommeil : 6 façons d'apaiser et calmer son bébé

L'ESSENTIEL Les nouveau-nés peuvent dormir beaucoup, jusqu'à 20 heures par jour.

Après cinq mois, un enfant n'a généralement plus besoin de manger pendant la nuit.

Lorsqu’un bébé pleure et ne veut pas s’endormir, malgré tous les stratagèmes, il y a de quoi être démuni. Comment réussir à le réconforter pour qu’il puisse se calmer et trouver le sommeil rapidement ? Matthew Badgett, pédiatre au sein de la célèbre clinique de Cleveland, située aux États-Unis, donne six conseils pour réussir à apaiser son enfant.

L’auto-apaisement, un élément primordial pour le développement du bébé

Au moment de l’enfance, un bébé, capable de s’apaiser tout seul, sera aussi en mesure de s’endormir seul, de se rendormir tout seul en cas de réveil en cours de nuit ou de sieste et de jouer seul. "L'auto-apaisement est un moyen de réguler les émotions, précise le Dr Badgett. Les bébés peuvent sucer leur pouce ou tenir un animal en peluche. Les adultes peuvent écouter de la musique, se promener ou faire du yoga." Ce spécialiste précise que les méthodes d’auto-apaisement évoluent tout au long de la vie, et qu’elles constituent un "élément clé de votre santé émotionnelle". Ce sont elles qui nous permettent d’aller mieux dans des périodes de stress ou d’anxiété.

Quand est-ce qu’un bébé peut s’apaiser seul ?

"En général, n'essayez pas d'apprendre à votre bébé à s'apaiser avant ses 3 mois, recommande le Dr Badgett. Les nouveau-nés ont besoin de vous pour les apaiser car ils n'ont pas la capacité à contrôler leurs émotions." Il faut même plusieurs années pour réussir à maîtriser ses émotions et à les réguler, il ne faut donc pas en demander trop à un tout petit. Pour réussir à lui donner les clés pour y parvenir, la présence du parent est primordiale. "Votre bébé joue un rôle actif dans l'apaisement, mais vous le préparez au succès", détaille le spécialiste.

La routine, un outil pour apprendre à un bébé à s’apaiser seul

Avant d’essayer d’apaiser un bébé, il faut vérifier qu’il n’a pas besoin de quelque chose : est-ce qu’il faut lui changer la couche ? Est-ce qu’il a trop chaud ou trop froid ? Est-ce qu’il a besoin d’un environnement plus calme ? Est-ce qu’il a faim ou soif ? Est-ce qu’il a besoin de faire un rot ? Si toutes les réponses à ces questions sont négatives, alors il faut mettre en place une routine. Le pédiatre rappelle que les bébés adorent la régularité, il est important de conserver des horaires fixes tous les jours pour les siestes et pour le coucher. "Si votre bébé se couche à la même heure chaque jour, son horloge biologique s'y habituera", note le Dr Badgett. Ensuite, il commencera à avoir sommeil à l'heure de la sieste ou du coucher. Les bébés somnolents, mais pas épuisés, sont plus capables de s'endormir par eux-mêmes."

Le bruit blanc, une source d’apaisement pour l’enfant

Certains appareils présents dans les maisons ou des machines dédiées permettent de diffuser des bruits blancs. Ces derniers participent à rassurer l’enfant, et cela facilite son apaisement. "Beaucoup de bébés préfèrent un son stable à une pièce parfaitement calme", souligne le pédiatre. Avant l’heure du coucher, l’allumage de l’appareil à bruit blanc permet aussi de faire comprendre à l’enfant qu’il est bientôt l’heure de dormir.

Être à proximité de son enfant, pour l’aider à trouver le calme

Une fois l’enfant placé dans son lit, il est important de rester quelque temps près de lui pour le rassurer, sans pour autant le porter. Cela leur apprend qu’être posé dans leur lit n’est pas une mauvaise chose. "Parlez-leur ou posez doucement votre main sur leur ventre, conseille le spécialiste. Après quelques minutes, quittez calmement la pièce."

Faut-il utiliser une tétine pour aider l’enfant à s’endormir ?

Selon le pédiatre américain, la tétine peut être utile pour les bébés de moins de 1 an. Mais il ne faut pas en abuser. Le Dr Badgett recommande de l’utiliser uniquement pour les siestes et les nuits, mais pas autrement. "Utilisez-la avec d'autres méthodes, comme le bruit blanc et une routine. De cette façon, votre bébé n'apprendra pas à se fier uniquement à la tétine."

Le sevrage est important pour l’apaisement de l’enfant

Dans les premières semaines et premiers mois, l’endormissement au sein ou au biberon est normal. "Mais à mesure que votre bébé grandit, il doit apprendre d'autres façons de s’endormir", soulève le pédiatre. Il ne faut pas le nourrir seulement pour l’endormir car le risque est qu’il mange trop ou qu’il compte trop sur la nourriture pour le rassurer. S’il s’endort en mangeant, il faut arrêter de le nourrir, et s’il se réveille, il faut utiliser les techniques citées plus haut. Le pédiatre l’assure, avec de la patience et de la persévérance, l’enfant devrait réussir à trouver l’apaisement.