Streptocoque A : un enfant de 3 ans meurt sans avoir eu de symptômes

L'ESSENTIEL Theo Emm, 3 ans, est décédé d'une infection à streptocoque A sans avoir présenté de symptômes.

Il a fait un arrêt cardiaque alors qu'il regardait la télé.

Les parents appellent à la vigilance face à cette infection.

Theo Emm, 3 ans, est décédé soudainement le 18 février 2023 chez lui alors qu’il regardait les dessins animés. Il s’est révélé qu’il avait contracté une infection à streptocoque A sans qu’il ne présente les symptômes de la maladie. Les parents du petit garçon britannique veulent mettre en garde contre ce "tueur silencieux".

Streptocoque A : le petit garçon ne semblait pas malade

Les cas d’infections à streptocoque A se multiplient depuis plusieurs mois en Europe. Mais les parents de Theo Emm n’ont jamais soupçonné qu’il l’avait contracté. La veille de son décès, la famille avait bien remarqué qu’il était "un peu léthargique". Mais face à sa bonne humeur et l’absence d’autres symptômes comme une fièvre ou une toux, son manque d’énergie n’a pas alerté.

Son oncle Chris a expliqué au Sun : "quand il s'est réveillé le samedi matin, il voulait regarder les dessins animés à la télévision, alors il a été transporté en bas". Devant la télé, le petit garçon a commencé à montrer des signes de détresse.

"Billy et Jody (ses parents, NDLR) ont décidé d'appeler les secours et pendant qu'ils étaient au téléphone, Theo s'est effondré à la suite d'un arrêt cardiaque", a-t-il ajouté.

Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes après. Ils ont tenté sans succès de le réanimer grâce aux gestes qui sauvent. Le petit garçon est décédé une semaine seulement après la naissance de son frère Oliver.

Chris a confié : "ils essaient toujours de comprendre ce qui s'est passé, mais avoir un nouvel enfant aide beaucoup".

La famille se mobilise pour mettre en garde contre le streptocoque A

La famille de Theo appelle le grand public à être attentif au streptocoque A. Incapable de parler dans la presse, les parents du petit garçon ont demandé à Chris de raconter leur histoire. "Ils m'ont dit qu'ils voulaient plus que tout sensibiliser et non que les gens pensent que c'est une histoire triste et d’avoir pitié d'eux”, a indiqué l’oncle.

"Ce type de maladie chez les enfants est souvent qualifié de" tueur silencieux "et il est très rare qu’ils en meurent. Dans le cas de Theo, il n'y avait aucun symptôme. Il s'est juste effondré le samedi matin et est décédé", a-t-il ajouté.

Le streptocoque A est le plus souvent responsable d’infections bénignes et non invasives, comme l’angine et l’impétigo. Toutefois, le virus est aussi susceptible de provoquer des infections invasives graves : bactériémies, infections cutanées nécrosantes, infections puerpérales, méningites… Ces dernières peuvent être associées à un syndrome de choc toxique streptococcique.

Les symptômes les plus fréquents sont des maux de gorge importants, une difficulté à avaler, des ganglions enflés ou encore une fièvre…

"Le taux de mortalité des infections invasives à streptocoques A est estimé à environ 10 %, toutes pathologies confondues", indique l’Institut Pasteur sur son site internet.