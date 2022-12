Streptocoque A : «une hausse inhabituelle chez les enfants» en France

L'ESSENTIEL Les infections à streptocoques A sont fréquentes mais les gestes barrières liés à l'épidémie de Covid-19 avaient entraîné une forte baisse des contaminations ces deux dernières années.

Santé publique France rapporte une "augmentation des infections invasives à SGA en France en 2022, très marquée depuis le mois de novembre chez les enfants avec des niveaux dépassant ceux de 2019", et touchant surtout les enfants de moins de 10 ans.

Les principaux symptômes sont la fièvre, les maux de gorge et les éruptions cutanées. L'infection peut également entraîner des étourdissements, des symptômes apparentés à ceux de la grippe, des diarrhées, des vomissements et des douleurs musculaires aiguës.

“Au cours de la seconde quinzaine de novembre 2022, des cliniciens et des réanimateurs pédiatriques ont signalé à Santé publique France et aux Agences régionales de Santé (ARS) un nombre de cas pédiatriques d’infections invasives à Streptocoque du Groupe A (IISGA) plus important qu’habituellement observé dans leurs services, dont certains ont été fatals”, explique Santé publique France en guise d’ouverture de son dernier point de situation concernant les cas d’infection à Streptocoque A (SGA), publié ce lundi 12 décembre.

Infection à Streptocoque A : les moins de 10 ans sont les plus touchés

Les autorités de santé rapportent que de nombreux cas d’infections ont été constatés dans différentes régions françaises et concernent “principalement des enfants de moins de 10 ans”. Le bilan précise également que cette augmentation est “très marquée depuis le mois de novembre chez les enfants avec des niveaux dépassant ceux de 2019”.

Ces derniers jours, la Direction générale de la santé (DGS) rapporte que deux enfants et un adultes sont décédés à l’hôpital, après des complications de l’infection. Et d’autres pays européens sont touchés par cette recrudescence d’infections, avec notamment l’Espagne où deux décès ont aussi été enregistrés, et le Royaume-Uni qui est plus sévèrement touché, avec au moins six morts recensés par les autorités sanitaires.

Une transmission “par gouttelettes respiratoires et contacts directs”

Santé publique France rappelle que le SGA est “un pathogène strictement humain qui se transmet par gouttelettes respiratoires et contacts directs (sécrétions nasales, lésions cutanées…)”. Dans la majorité des cas, l’infection est non invasive et bénigne, provoquant surtout angine, impétigo et scarlatine.

“Plus rarement, il est responsable d’infections invasives graves (infections cutanées nécrosantes, des infections puerpérales, des pneumopathies et pleuropneumopathies et des méningites) qui peuvent être associées à un syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS).” Les risques de transmissions peuvent être limités grâces aux gestes barrières utilisés contre les virus de l’hiver, à savoir :