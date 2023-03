Vitamine K2 : quels sont ses bienfaits sur l’organisme ?

L'ESSENTIEL La vitamine K regroupe plusieurs éléments dont la vitamine K1 et K2.

La vitamine K2 participe à la bonne santé osseuse.

Elle aide aussi à la coagulation et à protéger des troubles cardiaques.

La vitamine K regroupe plusieurs éléments dont les principaux sont la phylloquinone (vitamine K1) et les ménaquinones (vitamine K2). Si la première se trouve dans les légumes à feuilles vertes foncées comme le chou et les épinards, la seconde est présente dans les produits d’origine animale comme le foie, le jaune d’œuf ainsi que la viande de bœuf et volailles ou encore les aliments fermentés.

La vitamine K2 a un avantage : elle est absorbée par le corps plus lentement que la vitamine K1. "L'idée est que la vitamine K2 a le potentiel d'avoir plus d'influence sur votre corps parce que c'est une chaîne plus longue, donc votre corps est plus lent à l'absorber et à la digérer", explique la diététicienne Julia Zumpano, diététicienne sur le site de la Cleveland Clinic. Mais quels sont les bienfaits de ce nutriment ?

La vitamine K2 participe à la coagulation du sang

Les vitamines K participent à la coagulation du sang. Elles aident à "garder votre sang ni trop épais ni trop fluide", précise le centre hospitalier américain. Il précise toutefois : "à ce stade, les chercheurs n'ont pas encore déterminé si la vitamine K1 ou la vitamine K2 sont également responsables de la coagulation ou si l'une est plus efficace que l'autre en ce qui concerne la coagulation du sang".

La vitamine K2 aide à avoir des os solides

Si le calcium est un élément important de la santé des os, les ménaquinones jouent un rôle essentiel dans le métabolisme osseux.

"Avoir de faibles niveaux de vitamine K est associé à un risque plus élevé de fractures osseuses", précise Julia Zumpano. "Nous avons toujours mis l'accent sur le calcium pour la santé des os. Mais en réalité, la vitamine D , la vitamine K et le calcium fonctionnent tous ensemble."

En effet, la vitamine K2 aide à activer une protéine, appelée ostéocalcine, qui se lie au calcium pour construire les os. "Certaines études préliminaires montrent que les suppléments de vitamine K2 peuvent réduire les fractures et améliorer la qualité osseuse chez les personnes atteintes d'ostéoporose", précise la Cleveland Clinic

La vitamine K2 est bonne pour le cœur

La vitamine K ne participe pas seulement à la coagulation du sang et la solidité des os, elle aide aussi à maintenir le cœur en bonne santé. "Il a été démontré que la vitamine K participe à l'activation d'une protéine qui aide à empêcher le calcium de se déposer dans vos artères", explique la diététicienne. "Les dépôts de calcium contribuent au développement de la plaque, donc la vitamine K fait beaucoup de bien à votre santé cardiaque."

Et la vitamine K2 serait plus efficace que la vitamine K1 pour éliminer le calcium qui entraine un durcissement des tissus, organes et vaisseaux sanguins.

Une étude de 2004 a montré que les personnes qui absorbent au moins 32 microgrammes par jour de vitamine K2 via leur alimentation étaient 50 % moins susceptibles de mourir d'une maladie cardiaque liée à la calcification des artères. Des travaux de 2009 ont par ailleurs révélé que les femmes ayant une alimentation riche en vitamine K2, avaient un risque moindre de crises cardiaques ou d’AVC.