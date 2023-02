Vitamines et compléments : attention, ces effets secondaires indiquent une surdose

L'ESSENTIEL Le marché mondial de la médecine complémentaire et alternative a été évalué à 117.210,3 millions de dollars en 2022, d’après un rapport de Grand View Research.

Les vitamines et les minéraux sont connus sous le nom de micronutriments et sont des éléments essentiels nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme.

Notre corps ne peut les produire qu'en petites quantités, voire pas du tout, il faut donc les puiser dans notre alimentation.

Vitamine C, D et compléments de zinc ou de fer… On pense généralement que les compléments alimentaires sont inoffensifs et qu’ils sont les garants d’une meilleure santé.

Mais ils peuvent être dangereux s'ils sont mal dosés, d’après Neelaveni Padayachee et Varsha Bangalee, deux enseignantes en pratique pharmaceutique en Afrique du Sud. Dans The Conversation, elles indiquent les symptômes d’une surdose.

A forte dose, les vitamines ne sont pas sans danger

La vitamine A/rétinol - bénéfique pour le maintien d'une bonne santé oculaire, induit une toxicité chronique (hypervitaminose) lorsque les doses sont supérieures à 10.000 UI par jour. "Les symptômes comprennent une atteinte hépatique, une perte de la vision et une hypertension intracrânienne. Elle peut provoquer des malformations congénitales chez les femmes enceintes”, écrivent les expertes.

La vitamine B3 quant à elle, est intéressante pour la santé des systèmes nerveux et digestif mais présente un risque réel : elle peut provoquer une vasodilatation périphérique (élargissement ou dilatation des vaisseaux sanguins aux extrémités, comme les jambes et les bras), entraînant des bouffées de chaleur sur la peau, une sensation de brûlure, un prurit (démangeaisons de la peau) et une hypotension (baisse de la tension artérielle).

La vitamine B6 est essentielle au développement du cerveau et au bon fonctionnement du système immunitaire - notamment pour les personnes qui ne mangent pas de viande rouge. Mais à des doses supérieures à 200 mg/jour, elle peut endommager les nerfs périphériques, comme ceux des mains et des pieds en provoquant une sensation d'engourdissement ou des picotements.

Covid-19 : pas d'effet curatif du zinc, de la vitamine C et de la vitamine D

La vitamine C est un antioxydant et contribue à la réparation des tissus corporels. Cette vitamine était notamment recherchée en prévention et comme remède potentiel au virus du Covid-19, mais les preuves de son efficacité sont peu concluantes. Prise à fortes doses, elle peut provoquer des calculs rénaux et des interactions avec certains médicaments, soulignent les spécialistes.

De la même façon, le zinc, un temps considéré à tort comme efficace contre la Covid-19, peut altérer le goût et l'odorat, et il a été démontré que des doses supérieures à 80 mg par jour ont des effets indésirables sur la prostate.

La vitamine D est essentielle au développement des os et des dents et était également recommandée en temps de Covid. Pourtant, à fortes doses, elle peut provoquer une hypercalcémie (le taux de calcium dans le sang est supérieur à la normale), ce qui se traduit par une soif et une miction excessives, des convulsions, un coma et la mort dans les pires cas, rappellent les auteurs.

Les signaux d'alarme d'une surdose en minéraux sont nombreux

Dans leur article, elles évoquent également les effets indésirables à forte dose du calcium, qui peut provoquer une hypercalciurie (augmentation du calcium dans l'urine), des calculs rénaux et une hypoparathyroïdie secondaire (glande parathyroïde sous-active).

Le magnésium peut lui provoquer des diarrhées, des nausées et des crampes abdominales, et peut interagir avec les tétracyclines (antibiotiques).

Enfin, le sélénium peut provoquer une perte ou une fragilisation des cheveux et des ongles, des lésions de la peau et du système nerveux, des éruptions cutanées, de la fatigue et une irritabilité de l'humeur. Le fer à forte dose n'est pas non plus sans danger puisqu'il peut provoquer de la constipation, des selles noires, une coloration noire des dents et des douleurs abdominales.