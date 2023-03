La Covid-19 augmente les risques de troubles gastro-intestinaux

L'ESSENTIEL Les personnes infectées par la Covid-19 courent un risque accru de développer des troubles gastro-intestinaux jusqu'à un an après la maladie.

Les problèmes gastro-intestinaux vont des maux à l'estomac légers à des affections potentiellement mortelles comme l'insuffisance hépatique et la pancréatite aiguë.

Selon les chercheurs, le Sars-CoV-2, jusqu'à présent, aurait joué un rôle dans 42 millions de nouveaux cas de troubles gastro-intestinaux dans le monde.

Poumon, cerveau, cœur, reins… le Sars-CoV-2 et ses variants peuvent affecter l’organisme plusieurs mois après l’infection. Et le système digestif ne semble pas épargné.

Une étude, menée par l’école de médecine de l’université Washington de St Louis et le système de soins de santé des anciens combattants de St. Louis (USA), révèle que les personnes qui ont eu la Covid-19 ont un risque accru de développer des troubles gastro-intestinaux dans l'année suivant l'infection par rapport à celles qui n'ont pas été touchées par le virus.

Covid-19 : 36 % plus de risques d’avoir des troubles gastriques après l'infection

Après avoir étudié les effets persistants de la Covid-19 sur le cerveau, le cœur ou encore les reins, le Dr Ziyad Al-Aly de l’université Washington s’est penché sur le système gastro-intestinal. C’est-à-dire la bouche, la gorge, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, le rectum et l'anus, ainsi que des organes, tels que le foie et le pancréas.

Pour cette recherche, le scientifique et son équipe ont repris environ 14 millions de dossiers médicaux anonymisés dans une base de données gérée par le Département américain des anciens combattants. Ils ont plus précisément travaillé sur les données de 154.068 malades qui ont été testés positifs pour la Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 15 janvier 2021 et qui ont survécu les 30 premiers jours après l'infection. Les chercheurs les ont comparées avec celles d’un groupe témoin de plus de 5,6 millions de personnes n’ayant pas eu la Covid-19 sur cette période. Les résultats ont aussi été confrontés aux dossiers d’un second groupe de plus de 5,8 millions d’individus obtenus entre le 1er mars 2018 et 31 décembre 2019, soit avant l’épidémie.

L’analyse montre que les troubles gastro-intestinaux étaient 36 % plus susceptibles chez les participants infectés par le coronavirus que chez les personnes n’ayant jamais contracté la maladie. Les problèmes repérés chez les patients Covid-19 sont par exemple des dysfonctionnements du foie, une pancréatite aiguë, le syndrome du côlon irritable, le reflux acide et les ulcères de la muqueuse de l'estomac ou de l'intestin. "Le tube digestif (ou tractus gastro-intestinal) “post-Covid-19” est aussi associé à une probabilité accrue de constipation, de diarrhée, de douleurs abdominales, de ballonnements et de vomissements", remarquent les auteurs de l’étude parue dans Nature Communications, le 7 mars 2023.

Covid long : des problèmes gastro-intestinaux nombreux

Selon les données recueillies, les patients ayant eu la Covid-19 sont surtout plus susceptibles de développer des ulcères dans la muqueuse de l'estomac ou de l'intestin grêle. Le risque est 62 % plus élevé qu’une personne n’ayant jamais contracté le Sars-CoV-2. Les chercheurs notent aussi un risque accru de 35 % de souffrir de reflux acide et un risque accru de 46 % de souffrir de pancréatite aiguë.

“Également par rapport aux groupes témoins, les patients qui avaient eu le virus étaient 54 % plus susceptibles de souffrir du syndrome du côlon irritable, 47 % plus susceptibles de souffrir d'une inflammation de la muqueuse de l'estomac et 36 % plus susceptibles d'avoir des maux d'estomac sans cause évidente” ajoutent les auteurs dans leur communiqué publié le 7 mars 2023.

Les symptômes digestifs tels que la constipation, la diarrhée, les ballonnements, les vomissements et les douleurs abdominales étaient 54 % plus fréquents chez les anciens malades de la Covid-19.

"À ce stade de nos recherches, les découvertes sur le tractus gastro-intestinal et le Covid long ne nous ont pas surpris", a reconnu le Dr Al-Aly avant d’ajouter "le virus peut être destructeur, même parmi ceux qui sont considérés comme en bonne santé ou qui ont eu des infections bénignes. Nous constatons la capacité de la Covid-19 à attaquer n'importe quel système organique du corps, parfois avec de graves conséquences à long terme, y compris la mort".

Troubles digestifs : le Sars-CoV-2 responsable de 42 millions de nouveaux cas

Selon les estimations des chercheurs de St Louis, les infections causées par le Sars-CoV-2 ont jusqu’à présent contribué à 42 millions de nouveaux cas de troubles gastro-intestinaux dans le monde. L’étude montre que les patients touchés par ces complications à long terme étaient de tous âges, sexes et origines raciales.

"Ce n'est pas un petit nombre. Il est crucial d'inclure la santé gastro-intestinale comme partie intégrante des soins post-Covid", estime le Dr Al-Aly.