Covid-19 : les complications graves peuvent endommager le tissu pulmonaire

L'ESSENTIEL Le taux d’incidence de la Covid-19 est actuellement de 522, selon Santé Publique France.

Il y a eu 499 passages aux urgences pour cause de Covid-19 sur les sept derniers jours.

59.008 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures le vendredi 2 décembre, selon Santé Publique France. Parmi elles, certaines auront peut-être des complications graves, à l’instar d’une fibrose pulmonaire. Cette maladie se caractérise par une rigidification du tissu pulmonaire qui se transforme en tissu fibreux, ce qui perturbe les échanges respiratoires. Dans les cas les plus graves, la fibrose pulmonaire peut être mortelle.

Une première étape pour comprendre la fibrose pulmonaire liée à la Covid-19

Beaucoup de fibroses pulmonaires restent dues à des causes inconnues et, jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas précisément quelles étaient les caractéristiques de celles liées à la Covid-19. Mais des chercheurs ont justement travaillé sur cette question et viennent de publier leurs résultats dans la revue eBioMedicine.

"C’est une première étape pour comprendre la fibrose pulmonaire après une infection à la Covid-19, explique Soma S.K. Jyothula, l’un des auteurs, dans un communiqué. Chez certains patients atteints de la Covid-19, les lésions pulmonaires peuvent progresser rapidement au point que la transplantation pulmonaire soit la seule option viable de survie”.

Pour mieux comprendre le lien entre Covid-19 et fibrose pulmonaire, les scientifiques ont analysé les données de santé de 23 patients atteints de formes graves du virus et qui ont eu une transplantation pulmonaire entre juillet 2020 et juillet 2021 pour soigner cette maladie. Ainsi, ils ont comparé leurs tissus pulmonaires avec ceux de patients atteints de fibrose pulmonaire non liées à la Covid-19. Résultats, les scientifiques ont découvert que celles des personnes infectées par le coronavirus étaient particulièrement étendues et agressives.

Une fibrose pulmonaire est plus agressive quand elle est liée à la Covid-19

Autre constatation des chercheurs, les fibroses pulmonaires des patients atteints de la Covid-19 progressaient très rapidement. En moyenne, 119 jours après les premiers symptômes, une transplantation pulmonaire était nécessaire pour les sauver. En revanche, pour la fibrose pulmonaire classique, qui n’est pas liée à la Covid-19, il faut des années pour qu’elle devienne grave et potentiellement mortelle pour les patients.

Une précédente étude, publiée en septembre dans la revue Open Forum Infectious Diseases montre également que la transplantation pulmonaire est efficace pour traiter la fibrose pulmonaire due à une infection à la Covid-19.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les données de santé de 13 patients ayant subi une transplantation pulmonaire entre janvier 2020 et mars 2022. Parmi ceux-ci, six ont été suivis pendant au moins six mois après la chirurgie et tous - sauf un qui est décédé - n'ont eu que peu ou pas de complications post-opératoires. Ainsi, dans la globalité, l’efficacité de la transplantation pulmonaire obtient donc de très bons résultats.