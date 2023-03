Grippe saisonnière : le recul de l’épidémie se poursuit dans l'Hexagone

L'ESSENTIEL Lors de la 9e semaine de 2023, une légère baisse des indicateurs de la grippe a été enregistrée dans l'Hexagone.

Cette tendance au repli a été observée dans 6 des 13 régions métropolitaines.

Toutefois, la circulation virale est encore active avec une majorité de virus de type B/Victoria.

L’épidémie de la grippe, particulièrement longue cette saison, montre des signes d’affaiblissement. Ses indicateurs affichent globalement un recul sur la semaine du 27 février au 5 mars, selon le bulletin hebdomadaire de Santé Publique France publié le 8 mars 2023.

"Cette tendance à la baisse était observée dans 6 des 13 régions (Corse, Grand Est, Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur), l’activité grippale demeurant stable dans les 7 autres régions", précise l’organisme.

Grippe : le nombre de cas et d'hospitalisations à la baisse en France

Moins de patients ont été voir leur docteur pour un syndrome grippal par rapport à la semaine précédente. Le nombre de consultations a baissé de 7 % pour atteindre 108 cas pour 100.000 habitants. La proportion de syndromes grippaux parmi les activités de SOS Médecins était également en légère diminution tous âges confondus (9,1 % contre 9,8 % la semaine précédente).

Cependant, Santé Publique France précise que ces indicateurs restaient stables pour deux populations : les moins de 15 ans et les 65 ans et plus.

La situation est aussi moins tendue dans les hôpitaux. Le nombre de passages aux urgences pour grippe et le nombre d’hospitalisations ont chuté respectivement de 27 % et 42 % en sept jours. "Cette tendance était observée dans toutes les classes d’âge", précise le bulletin hebdomadaire.

Grippe : une circulation du virus toujours active

Si la grippe semble s’essouffler, la vigilance reste de mise. "La surveillance virologique indiquait toutefois une circulation toujours active des virus grippaux en ville et à l’hôpital (taux de positivité de 33 % et 6 % respectivement), quoiqu'en diminution pour la 3e semaine consécutive", prévient Santé Publique France.

Les virus de type B/Victoria, devenus majoritaires en ville depuis début janvier et à l’hôpital depuis mi-février, sont toujours les principaux responsables des cas enregistrés.

Par ailleurs, la maladie n'épargne pas non plus les départements et régions d'outre-mer. "Les Antilles étaient toujours en épidémie, tandis que Mayotte repassait en phase pré-épidémique du 27 février au 5 mars après une première vague épidémique observée de S44 à S52 (fin 2022, NDLR)", indique le rapport.

Après 15 semaines d’épidémie de grippe, les professionnels de santé remarquent que "cette saison se caractérise par une sévérité marquée, particulièrement chez les 15-44 ans et les 45-64 ans".