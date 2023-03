Les enfants de parents du même sexe s’en sortent aussi bien que les autres

L'ESSENTIEL Les enfants ayant des parents appartenant à une minorité sexuelle ne sont pas désavantagés par rapport à ceux des couples hétérosexuels.

Ils seraient "plus tolérants à l'égard de la diversité et plus attentionnés envers les jeunes enfants".

Ces derniers seraient moins enclins à s'identifier comme hétérosexuels lorsqu'ils grandiraient que les enfants issus de familles dites "traditionnelles".

L'orientation sexuelle et l’identité de genre des parents ne sont pas des facteurs déterminants du développement des enfants. C’est la conclusion d’une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue BMJ Global Health. "Le nombre d'enfants vivant dans des familles dont les parents sont lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou queers a augmenté ces dernières années", ont écrit les chercheurs de l’université médicale du Guangxi (Chine) et du Duke University School of Medicine (États-Unis). Dans ces travaux, leur objectif était de déterminer s'il existait des différences de résultats entre les familles de minorités sexuelles et les familles composées de parents de sexe opposé.

34 recherches sur les enfants et leur famille classées en 11 thèmes

Pour mener à bien leur étude, l’équipe a passé en revue 34 cohortes parues entre janvier 1989 et avril 2022 et réalisées dans des pays où les relations entre les personnes de même sexe étaient légalement reconnues. Les recherches ont été classées en 11 thèmes : l'adaptation psychologique des enfants, la santé physique, le comportement lié au rôle de genre, l'identité de genre/l'orientation sexuelle et le niveau d'éducation, la santé mentale des parents et le stress parental, les relations parents-enfants, la satisfaction de la relation de couple, le fonctionnement de la famille et le soutien social. Dans l'ensemble, 16 cohortes sur 34 ont été incluses dans les méta-analyses.

Les enfants de couples du même sexe seraient plus tolérants et attentionnés

Selon les données, la plupart des résultats étaient similaires entre ces deux types de famille. Pour certains thèmes, comme l'adaptation psychologique de l'enfant et les relations enfant-parent, les résultats étaient meilleurs pour les familles homoparentales. "Grandir avec des parents appartenant à une minorité sexuelle peut conférer certains avantages aux enfants. Ils ont été décrits comme plus tolérants à l'égard de la diversité et plus attentionnés envers les jeunes enfants que les enfants de parents hétérosexuels", ont expliqué les auteurs dans un communiqué.

Cependant, l’analyse a montré que les parents du même sexe n’avaient pas de meilleurs résultats que ceux du sexe opposé en ce qui concerne la satisfaction de la relation de couple, la santé mentale, le stress parental ou le fonctionnement de la famille. Les facteurs de risque de mauvais résultats pour les familles de minorités sexuelles comprenaient la stigmatisation, la discrimination et un soutien social inadéquat.

"Les stéréotypes de genre sont moins marqués dans les familles homoparentales"

D’après les résultats, les enfants vivant dans des familles composées de parents appartenant à une minorité sexuelle étaient moins susceptibles de s'identifier comme hétérosexuels lorsqu'ils grandiraient que les enfants ayant grandi dans des familles dites "traditionnelles". "Il se peut que les stéréotypes de genre soient moins marqués dans les familles où les parents appartiennent à une minorité sexuelle, et cet effet peut être positif. L'exploration de l'identité de genre et de l’orientation sexuelle peut renforcer la capacité des enfants à réussir et à s'épanouir dans toute une série de contextes", a spécifié l’équipe.