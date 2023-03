Mars bleu : les gestes simples pour réduire les risques de cancer colorectal

L'ESSENTIEL Avoir une alimentation équilibrée et faire du sport permet de réduire les risques de cancer du côlon.

Ne pas fumer, limiter sa consommation d’alcool et de viande rouge sont aussi très importants.

À partir de 50 ans, il faut faire un test de dépistage du cancer du côlon tous les deux ans.

“Réduire les risques de cancer colorectal, ça passe par des gestes faciles”, peut-on lire sur un tweet de la Ligue contre le cancer, pour présenter une vidéo de prévention. Ces gestes faciles sont de bonnes habitudes de vie, à prendre le plus tôt possible. Tout d’abord, la Ligue contre le cancer recommande l’adoption d’une alimentation variée et équilibrée, avec plusieurs fruits et légumes par jour.

Une bonne hygiène de vie pour limiter les risques de cancer du côlon

Ensuite, la Ligue contre le cancer conseille de pratiquer une activité physique de façon régulière. Il y aurait 20 à 25 % de risques en moins avec une activité physique modérée et 40 à 45 % avec une activité physique intense. Pour rappel, pour être en bonne santé, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux adultes de 18 à 64 ans de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine.

Enfin, dernier conseil de la Ligue contre le cancer : limiter les facteurs de risque. Il s’agit plus spécifiquement du tabagisme, de la consommation d’alcool, de viande rouge et d’aliments riches en graisses.

Des habitudes à prendre le plus tôt possible pour éviter de développer cette maladie, le cancer du côlon, qui reste l’une des plus fréquentes - parmi les cancers - et des plus meurtrières en France. En 2018, 43.336 nouveaux cas et 17.117 décès liés à cette pathologie ont été enregistrés, selon le site Santé publique France.

Le cancer du côlon se développe à partir de lésions bénignes, appelées polypes. En grossissant, ceux-ci peuvent se transformer en cancer et provoquer des saignements invisibles à l'œil nu. La détection des gros polypes et leur ablation permet de réduire le risque de cancer colorectal.

Mars bleu : le dépistage tous les 2 ans sauve des vies

“Mars bleu” est une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du côlon organisée par la Ligue contre le cancer. 95 % de ces cancers surviennent après 50 ans, ainsi, à partir de cet âge, tous les Français peuvent être dépistés gratuitement. Mais, “le taux de participation (...) n'est que de 33 % environ”, peut-on lire sur le site de la Ligue contre le cancer.

Pourtant, selon l’Assurance maladie, le dépistage sauve des vies : quand le cancer du côlon est diagnostiqué précocement - quand la personne n’a pas encore de symptômes ni de signes perceptibles -, il se soigne dans 9 cas sur 10.

À partir de 50 ans donc, un courrier est normalement adressé à tous les Français tous les deux ans pour qu’ils participent au programme de dépistage du cancer colorectal. Un geste essentiel et simple car le kit de dépistage est facilement disponible : en ligne, sur monkit.depistage-colorectal.fr, en pharmacie ou lors d'une consultation chez votre médecin.