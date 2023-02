Mars bleu : à qui s’adresse le test de dépistage du cancer colorectal en pharmacie ?

L'ESSENTIEL Tous les hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans sont invités à participer au dépistage organisé du cancer colorectal.

Il n'est pas nécessaire d'avoir des antécédents, un mode de vie non sain ou encore d'attendre de voir des symptômes se développer pour se faire dépister.

Le test de dépistage est totalement gratuit, indolore et disponible en pharmacie depuis 2023.

L'année dernière, entre 2020 et 2021, 6,1 millions de personnes ont effectué un test de dépistage du cancer colorectal (taux de participation de 34,6 %). Un taux encore trop bas, puisque selon les recommandations européennes, il faudrait un minimum de 45 % de dépistage sur la population cible.

"Environ 43.000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année. 18.000 en meurent. De combien ce chiffre va-t-il augmenter à cause des retards ? Combien auraient pu être sauvés s'ils avaient été dépistés à temps ?", s’alarme Daniel Nizri, président bénévole de la Ligue contre le cancer, dans un communiqué. Tous les hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans sont appelés à participer au dépistage organisé du cancer colorectal. Il n'est pas nécessaire d'avoir des antécédents, un mode de vie non sain ou encore d'attendre de voir des symptômes se développer pour se faire dépister.

6.500 décès pourraient être évités chaque année grâce au dépistage

D’après la Ligue contre le cancer, 95 % des cas sont détectés après 50 ans. Le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier en France, néanmoins, avec un dépistage précoce, il peut être guéri dans 90 % des cas. Ainsi, selon l'Institut national du cancer, 6.500 décès pourraient être évités chaque année grâce au dépistage. Le cancer colorectal évolue d'abord le plus souvent sans symptômes ou signes perceptibles : diagnostiqué à ce stade, il se guérit dans 9 cas sur 10. Le dépistage va permettre de détecter un cancer avant même qu'il ne soit symptomatique, et surtout détecter les lésions précancéreuses, appelés polypes, qui mettent 5 à 10 ans avant de se transformer en cancer.

Le test de dépistage est totalement gratuit et indolore. Tous les deux ans, l'Assurance maladie envoie une invitation à réaliser un test immunologique à domicile. La nouveauté en 2023 est qu’il est désormais possible de se procurer le test en pharmacie. Jusqu'alors, il était possible de demander de recevoir le kit de dépistage par la poste après demande sur internet. Ce kit contient un tube, un bâtonnet de prélèvement qui permet de récolter les selles et une enveloppe timbrée. Depuis 2022, les résultats peuvent être consultés en ligne, sur le site www.resultat-depistage.fr.

Cancer colorectal : comment prévenir les risques ?

Même avant 50 ans et après 74 ans, la Ligue contre le cancer conseille d'adopter de bonnes habitudes de vie pour prévenir l'apparition de la maladie, notamment :