Kilos en trop : à quel point les boissons sucrées vous font-elles grossir ?

L'ESSENTIEL Les boissons sucrées favorisent la prise de poids.

Boire une cannette de boisson sucrée par jour fait prendre 0,20 kg supplémentaire de poids sur un an.

Les chercheurs alertent sur les effets néfastes des boissons sucrées sur la santé.

Des chercheurs de l’université de Toronto au Canada ont mesuré l’impact des boissons sucrées sur la balance et il n’est pas anodin. En effet, sur une période d'un an, boire une canette de 350 ml par jour de ce type de boisson (sodas, boissons aux fruits, boissons de récupération pour sportifs et boissons énergisantes comme le Red bull, par exemple ) est lié à une augmentation du poids corporel de 0,20 kg chez les adultes.

Une cannette de boisson sucrée représente plus de 8 cuillères à café de sucre

Pour arriver à ce chiffre, l’équipe de chercheur a analysé 85 études qui totalisaient plus d'un demi-million de participants.

"Bien que ces résultats puissent sembler modestes, la prise de poids est un processus graduel, les adultes prenant en moyenne environ une livre (0,45 kg) de poids par an”, indique Vasanti Malik, professeure adjointe en sciences de la nutrition à la faculté de médecine Temerty de l'université de Toronto et au Joannah & Brian Lawson Centre for Child Nutrition, qui a dirigé l’étude.

En comparaison, le poids pris en un an suite à la consommation d'une simple canette de boisson gazeuse tous les jours est donc très important.

Les scientifiques rappellent qu’une portion typique de 350 ml de ce type de boisson contient plus de 140 calories et plus de huit cuillères à café de sucre. C'est presque la limite quotidienne recommandée pour le sucre ajouté, qui ne doit pas représenter plus de 10 % des calories totales, soit environ 200 calories pour un régime de 2.000 calories par jour.

"Ces boissons sont du sucre sous forme liquide. Elles sont généralement fabriquées avec du sucre de table, du sirop de maïs à haute teneur en fructose ou d'autres édulcorants qui apportent des calories, et sont digérées rapidement, plus que le sucre consommé sous forme solide", indique Vasanti Malik.

Les boissons sucrées augmentent le risque de maladies

Et l'impact sur la santé est réel : le glucose augmente la glycémie, qui avec le temps, peut entraîner une résistance à l'insuline et le diabète. Le fructose, en particulier, a un impact délétère sur le foie, ce qui peut provoquer une lipogenèse (une création de graisse), augmentant le risque de stéatose hépatique et de maladies métaboliques. Le fructose augmente également l'acide urique, ce qui contribue à la résistance à l'insuline et au risque de maladies cardiovasculaires, indiquent les chercheurs.

Mais ce n’est pas tout : les pics d'insuline provoqués par les boissons sucrées peuvent entraîner une suralimentation et une dépendance au sucre.

Cette étude constitue l'analyse la plus vaste et la plus approfondie à ce jour de la recherche sur les boissons sucrées, le surpoids et l'obésité, deux facteurs qui augmentent les risques de diabète, de maladies cardiaques, de certains cancers et d'autres maladies.