Pénurie de médicament : l’antibiotique Josacine bientôt plus disponible

L'ESSENTIEL La Josacine est le nom commercial d'un antibiotique composé de la molécule josamycine, utilisée contre certaines maladies infectieuses touchant les poumons, les sinus, la gorge...

Le laboratoire Astellas “a décidé d'arrêter la commercialisation de toutes les présentations de la spécialité Josacine”, en raison d'une "décision industrielle".

Or, aucune autre spécialité à base de josamycine n'est disponible en France, alors que que les derniers stocks devraient être déjà épuisés dès mars.

D’ici quelques jours, la Josacine, un antibiotique utilisé contre plusieurs maladies infectieuses d’origine bactérienne, sera complètement absent des étals des pharmacies en France. Son unique fabricant, le laboratoire Astellas, en a stoppé la production, comme l’ont annoncé lundi 27 février 2023 les autorités sanitaires, alors qu’une pénurie existe déjà pour de nombreux autres traitements, en raison du contexte général.

Josacine : épuisement total des stocks estimé en mars

Le laboratoire “a décidé d'arrêter la commercialisation de toutes les présentations de la spécialité Josacine”, peut-on lire dans un communiqué de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). "A ce jour : les présentations Josacine 500 mg, comprimés pelliculés et Josacine 125mg/5ml, granulés pour suspension buvable, ne sont déjà plus disponibles ; une distribution fractionnée (contingentement) est actuellement en place sur les présentations Josacine 1000 mg comprimé dispersible, 250 mg/5ml et 500 mg/5ml granulés pour suspension buvable, jusqu’à épuisement des stocks estimé en mars 2023", précise l'ANSM.

La Josacine est le nom commercial d'un antibiotique composé de la molécule "josamycine". Celle-ci est prescrite pour lutter contre plusieurs maladies infectieuses touchant les poumons, les sinus, la gorge... Cependant, “aucune autre spécialité à base de josamycine n'est disponible en France”, avertit l'ANSM, tandis que les derniers stocks devraient être déjà écoulés dès mars.

Antibiotique : l'arrêt de la production motivé par une "décision industrielle"

C’est le fabricant qui a fait le choix de cette pause dans la production, la justifiant par une “décision industrielle”, sans plus de précision. La sécurité et l'efficacité de l’antibiotique ne sont pas à l’origine de ce choix. Le groupe a affirmé avoir prévu un plan pour continuer de rendre possible la présence pendant encore plusieurs années de la Josacine dans les étals des pharmacies.

Or, dans le contexte actuel de pénurie d'antibiotiques, les stocks se sont épuisés bien plus vite que prévu. Les médecins et pharmaciens peuvent se tourner vers des alternatives issues des recommandations récentes des principales sociétés d'infectiologie. Ces dernières ont évalué comment remplacer au mieux la Josacine par des traitements du même type.

En outre, ce médicament est associé dans l’imaginaire collectif au scandale de la “Josacine empoisonnée”, qui avait entraîné le décès d'un enfant. L’affaire reposait sur des soupçons d'empoisonnement au cyanure d'un flacon de cet antibiotique. Mais, en réalité, la sécurité du traitement Josacine n'a jamais été remise en question.