Cellulite infectieuse : une infection qui peut être grave

L'ESSENTIEL Un athlète britannique a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle il crée des trous à la surface de sa peau en appuyant simplement son doigt sur sa jambe.

Ce symptôme est dû à une infection cutanée appelée cellulite infectieuse.

Un traitement antibiotique permet de guérir cette maladie.

“Attention, c’est horrible”, prévient Lawrence Okoye, athlète britannique (lancer de disque et football américain) et ancien membre de la National Football League (NFL), pour présenter une vidéo sur son compte TikTok. Dessus, on le voit exercer une pression sur sa jambe avec un doigt et chaque pression laisse un trou dans sa peau.

Une infection de la peau due à des bactéries

De quoi souffre l’athlète ? De cellulite infectieuse, une infection cutanée. "Des bactéries se sont introduites dans sa jambe droite par une coupure, peut-on lire sur le média Daily Mail. L'infection cutanée est devenue si grave que du liquide a commencé à s'accumuler sous la peau, permettant au sportif de “mouler” la jambe.”

Pour guérir, Lawrence Okoye a reçu un traitement d'une semaine par antibiotiques. Selon le Manuel MSD, ce sont effectivement les médicaments couramment utilisés pour soigner cette infection.

Mais qu’est-ce que la cellulite infectieuse ? Cette maladie est une infection bactérienne aiguë de la peau et des tissus sous cutanés. Le plus souvent, elle est provoquée par des streptocoques et des staphylocoques, des bactéries pathogènes qui pénètrent sous la peau.

La cellulite infectieuse, une maladie de la peau qui peut être grave

Habituellement, au début, cette maladie se manifeste par des rougeurs, une sensation de chaleur, des douleurs, et un gonflement de la peau. Le Manuel MSD précise que cette “infection est plus fréquente sur les membres inférieurs.”

Si la cellulite infectieuse n’est pas traitée, elle peut avoir de graves conséquences car les bactéries peuvent infecter d’autres parties de l’organisme. La septicémie - ou sepsis - est la conséquence la plus grave et potentiellement mortelle de la cellulite infectieuse. Il s’agit, selon le Manuel MSD, d’une réaction grave de l’ensemble du corps à une bactériémie ou à une autre infection plus un dysfonctionnement ou une défaillance d’un système essentiel de l’organisme.

En France, il y a environ 250.000 à 300.000 cas de sepsis d’origine bactérienne par an, selon l’Institut Pasteur. La mortalité des patients hospitalisés pour un sepsis est de 25 %.