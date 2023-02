9 moyens de mieux dormir quand on tousse la nuit

L'ESSENTIEL 9 conseils permettent de moins souffrir de la toux durant la nuit et donc de mieux dormir.

Parmi ceux-ci, il y a l’utilisation d’un purificateur ou humidificateur d’air, un vaporisateur d’air salin ou encore de boire des boissons chaudes avec un peu de miel.

Enfin, la façon dont vous dormez est aussi très importante : élever la tête semble être la meilleure position et il vaut mieux s’allonger sur le côté pour réduire l'irritation et faciliter l'écoulement post-nasal.

C’est un réflexe naturel de défense de l’organisme pour expulser les mucosités ou les agents irritants des voies respiratoires en cas d’infection : tousser. Mais quand la toux est forte, celle-ci peut nous empêcher de dormir et donc ralentir la guérison… Que faire pour parvenir à mieux trouver le sommeil ? Elizabeth Rainbolt, médecin généraliste, l’explique dans un article pour la Cleveland Clinic.

Un humidificateur d’air pour lutter contre la toux

Pour soulager une toux grasse, c’est-à-dire celle où le patient crache, la Dr Elisabeth Rainbolt recommande tout d’abord d’expulser au maximum ce que vous pouvez en journée. C’est-à-dire ne pas vous retenir de cracher. Si besoin, vous pouvez prendre un expectorant. Il s’agit d’un fluidifiant bronchique qui permet l’expulsion des sécrétions produites par les voies respiratoires inférieures.

Ensuite, aussi bien pour les toux sèches que grasses, la médecin recommande d’utiliser un humidificateur d’air à vapeur froide, à installer de préférence dans sa chambre. "L'humidité dans l'air peut aider à soulager à la fois une toux sèche et grasse", assure Elisabeth Rainbolt.

Avec le même objectif : vous pouvez aussi prendre une douche bien chaude avant de vous coucher car cela permet aussi de respirer de l’air humide et donc dégager les voies respiratoires.

Boire des liquides chauds avant de dormir

Certains le font peut-être déjà instinctivement : boire des liquides chauds avant de dormir. L’idéal est d'y ajouter un peu de miel pour apaiser la gorge. Toujours côté boisson, veillez également à boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour, car l’hydratation est très importante pour améliorer les symptômes de la toux et guérir.

Pour les toux grasses, vous pouvez aussi essayer un vaporisateur nasal salin qui fluidifie les sécrétions. La Dr Elisabeth Rainbolt conseille aussi de se gargariser avec un mélange d’eau douce et de sel.

S’allonger sur le côté pour mieux dormir

Autre astuce, et pas seulement en cas de toux : bien aérer la chambre à coucher car cela permet de réduire la quantité de poussière présente. Dans ce même but, vous pouvez aussi utiliser un purificateur d'air qui réduira les substances allergènes qui irritent la gorge et provoquent, en partie, la toux.

Côté médicaments, les pastilles contre la toux peuvent vous soulager ainsi que, si vous n’avez pas de contre-indication comme de l'hypertension artérielle, les antitussifs en ce qui concerne les toux sèches. Néanmoins, l’Assurance maladie rappelle que leur efficacité n'est pas prouvée et qu'ils ont des effets secondaires qui peuvent être dérangeants comme la somnolence.

Enfin, la façon dont vous dormez est aussi très importante. "Élever la tête est probablement la meilleure position, explique la Dr Elisabeth Rainbolt. Cela peut aider votre toux en ne laissant pas trop de drainage s'accumuler au fond de votre gorge." Et il vaut mieux s’allonger sur le côté plutôt que sur le dos pour réduire l'irritation et faciliter l'écoulement post-nasal. Dernier conseil du Dr Elisabeth Rainbolt si la toux dure trop longtemps : en parler à son médecin généraliste.