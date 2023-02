4 raisons santé de préférer le bain à la douche

L'ESSENTIEL 65 % des Français prennent une douche tous les jours, selon une étude IFOP/CAMX présentée en juin 2022.

7 % des Français prennent des bains pendant plus de 45 min.

Dans l’Hexagone, les douches ont davantage la cote que les bains. Un tiers des Français qui ont une baignoire ne l’utilise jamais, selon une étude BVA-Doméo-Presse régionale de 2015. Et 58 % des sondés l'utilisent moins d’une fois par mois.

Pourtant, tremper dans l’eau pendant plusieurs minutes ne manque pas de bienfaits, selon plusieurs professionnels de santé et de bien-être.

Les bains facilitent l’exfoliation

Les Français passent en moyenne 9 minutes sous la douche contre 25 minutes dans un bain. Ce temps supplémentaire est bénéfique pour l’hydratation et l’exfoliation de la peau. L’infirmière Nancy Mitchell a expliqué au site Best Life : "pour prendre un bain, vous devez vous tremper dans l'eau pendant une période prolongée. Cela permet à l'eau d'enlever la saleté et les cellules mortes de la surface de votre peau". Par ailleurs, il est possible d’ajouter dans l’eau des soins bénéfiques pour l’épiderme ou l’organisme comme des sels d'Epsom exfoliants ou des huiles nourrissantes.

Par contre, pour ne pas agresser et assécher la peau, il faut privilégier les bains tièdes plutôt que chauds.

Les bains aident à délasser les muscles

Après un effort important, il n’y a rien de plus efficace que de plonger dans la baignoire pour délasser les muscles endoloris. Le coach personnel et diététicien Elliot Torsney a confié au site américain : "plonger dans un bain chaud (quelques minutes, NDLR) peut aider à détendre les muscles et à soulager les douleurs". La chaleur et l’eau favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins et améliorent la circulation. Cela a pour effet de décrisper les muscles et d'augmenter le flux sanguin, puis par effet domino de favoriser la récupération.

Prendre des bains régulièrement aide à lutter contre le stress

Quand les éléments semblent se liguer contre nous toute la journée et que le stress grimpe en flèche, nous sommes nombreux à rêver d’un bon bain chaud loin de l’agitation quotidienne. Et ce programme se révèle plutôt efficace pour améliorer notre bien-être mental.

Plusieurs recherches ont montré que la prise régulière de bains chauds peut avoir un effet stimulant sur l'humeur des personnes souffrant de dépression. "Les preuves suggèrent que les bains hyperthermiques (la température de l’eau est à 38 degrés puis progressivement monte jusqu’à 43 degrés - il ne faut pas rester plus de 10/15 min, NDLR) et d'autres formes d'hyperthermie du corps ont des effets antidépresseurs, médiés par des changements dans le fonctionnement circadien et la physiologie de la température, bien que les mécanismes sous-jacents restent flous", explique une étude, publiée dans le journal BMC Médecine et Thérapies Complémentaires.

Les bains peuvent améliorer le sommeil

Une étude publiée dans la revue Sleep Medicine Review montre que prendre un bain chaud 1 à 2 heures avant le coucher favorise la rencontre avec Morphée. L’équipe de l’université du Texas à Austin est parvenue à cette conclusion après avoir épluché 5.333 articles scientifiques et une méta-analyse de 13 travaux sur le sujet.

La température de l’eau doit être comprise entre 40 et 42,5 degrés pour améliorer la qualité du sommeil. Les volontaires s'endormaient en moyenne 10 minutes plus tôt.

"Nous savons que la température corporelle centrale doit baisser d'environ 2 à 3 degrés Fahrenheit pour initier un bon sommeil, puis maintenir un sommeil profond", a expliqué Matthew Walker, neuroscientifique au site NPR. "La façon dont cela fonctionne est la suivante : pour que vous puissiez évacuer votre chaleur du cœur de votre corps, vous devez en fait libérer cette chaleur centrale à travers les surfaces périmétriques extérieures de votre corps, à savoir vos mains et vos pieds", explique-t-il. Il poursuit : "c’est ce qui se passe avec un bain... vous amenez tout le sang à la surface. Et vos mains et vos pieds sont de merveilleux évacuateurs de chaleur. Vous êtes essentiellement comme un charmeur de serpent - vous charmez la chaleur du cœur de votre corps à la surface de votre corps".